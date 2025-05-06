Рейтинг@Mail.ru
Пушков обвинил Мерца в желании создать из Германии Четвертый рейх - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 06.05.2025 (обновлено: 14:46 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/merts-2015286288.html
Пушков обвинил Мерца в желании создать из Германии Четвертый рейх
Пушков обвинил Мерца в желании создать из Германии Четвертый рейх - РИА Новости, 06.05.2025
Пушков обвинил Мерца в желании создать из Германии Четвертый рейх
Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц и похожие на него немецкие политики намерены милитаризовать... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:43:00+03:00
2025-05-06T14:46:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
алексей пушков
хдс/хсс
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015229594_0:61:1934:1149_1920x0_80_0_0_27a60da85c44c998c92e1588c7de965c.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц и похожие на него немецкие политики намерены милитаризовать Германию и сделать из нее Четвертый рейх, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. Половина населения Германии стыдится роли своей страны во Второй мировой войне, писала ранее газета Guardian со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией YouGov. "Вторая мировая и ответственность за чудовищные преступления Третьего рейха постепенно стираются с памяти немцев. Хотя у половины эта память еще сохранилась, 40% индифферентных к тому, что сделал Гитлер, - на деле катастрофическая цифра. Именно на дефицит памяти рассчитывают Мерц и политики его типа, намеренные провести ремилитаризацию Германии и превратить ее в Четвертый рейх", - написал член комитета СФ в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20250506/germaniya-2015100388.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015229594_123:0:1842:1289_1920x0_80_0_0_b32dc044be83bcdf6015466e17ec2ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, фридрих мерц, алексей пушков, хдс/хсс, совет федерации рф
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Алексей Пушков, ХДС/ХСС, Совет Федерации РФ
Пушков обвинил Мерца в желании создать из Германии Четвертый рейх

Пушков: Мерц хочет милитаризировать ФРГ и превратить ее в Четвертый рейх

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц и похожие на него немецкие политики намерены милитаризовать Германию и сделать из нее Четвертый рейх, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Половина населения Германии стыдится роли своей страны во Второй мировой войне, писала ранее газета Guardian со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией YouGov.
"Вторая мировая и ответственность за чудовищные преступления Третьего рейха постепенно стираются с памяти немцев. Хотя у половины эта память еще сохранилась, 40% индифферентных к тому, что сделал Гитлер, - на деле катастрофическая цифра. Именно на дефицит памяти рассчитывают Мерц и политики его типа, намеренные провести ремилитаризацию Германии и превратить ее в Четвертый рейх", - написал член комитета СФ в своем телеграм-канале.
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
"Любой ценой". Противники России готовились к этому шесть лет
Вчера, 08:00
 
В миреГерманияФридрих МерцАлексей ПушковХДС/ХСССовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала