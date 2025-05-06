https://ria.ru/20250506/merts-2015286288.html
Пушков обвинил Мерца в желании создать из Германии Четвертый рейх
Пушков обвинил Мерца в желании создать из Германии Четвертый рейх - РИА Новости, 06.05.2025
Пушков обвинил Мерца в желании создать из Германии Четвертый рейх
Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц и похожие на него немецкие политики намерены милитаризовать... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:43:00+03:00
2025-05-06T14:43:00+03:00
2025-05-06T14:46:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц и похожие на него немецкие политики намерены милитаризовать Германию и сделать из нее Четвертый рейх, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. Половина населения Германии стыдится роли своей страны во Второй мировой войне, писала ранее газета Guardian со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией YouGov. "Вторая мировая и ответственность за чудовищные преступления Третьего рейха постепенно стираются с памяти немцев. Хотя у половины эта память еще сохранилась, 40% индифферентных к тому, что сделал Гитлер, - на деле катастрофическая цифра. Именно на дефицит памяти рассчитывают Мерц и политики его типа, намеренные провести ремилитаризацию Германии и превратить ее в Четвертый рейх", - написал член комитета СФ в своем телеграм-канале.
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в мире, германия, фридрих мерц, алексей пушков, хдс/хсс, совет федерации рф
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Алексей Пушков, ХДС/ХСС, Совет Федерации РФ
Пушков обвинил Мерца в желании создать из Германии Четвертый рейх
Пушков: Мерц хочет милитаризировать ФРГ и превратить ее в Четвертый рейх