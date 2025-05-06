https://ria.ru/20250506/makhachkala-2015231748.html

Семьи полицейских, погибших в перестрелке в Махачкале, получат выплаты

Семьи полицейских, погибших в перестрелке в Махачкале, получат выплаты - РИА Новости, 06.05.2025

Семьи полицейских, погибших в перестрелке в Махачкале, получат выплаты

Семьям погибших при перестрелке в Махачкале сотрудников полиции будет выделено по одному миллиону рублей, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:43:00+03:00

2025-05-06T11:43:00+03:00

2025-05-06T12:01:00+03:00

происшествия

махачкала

нападение на сотрудников дпс в махачкале

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Семьям погибших при перестрелке в Махачкале сотрудников полиции будет выделено по одному миллиону рублей, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале."Приняли решение выделить семьям погибших сотрудников полиции по 1 миллиону рублей", - написал Меликов.Пострадавшим при перестрелке будет оказана помощь в размере до 500 тысяч рублей, сообщил глава Дагестана."Пострадавшим, в зависимости от степени тяжести, будет оказана помощь в размере до 500 тысяч рублей. Средства будут выделены из регионального социального фонда "Все вместе", - написал Меликов.В понедельник, примерно в 14.15 мск, в Махачкале неизвестные напали на полицейских, патрулирующих улицы города, завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были нейтрализованы ответным огнем. В результате двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы. Ранения также получили трое гражданских, оказавшихся в непосредственной близости от места происшествия, среди которых 17-летняя девушка. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что жизням гражданских ничего не угрожает.

https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015153075.html

https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015136524.html

махачкала

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале