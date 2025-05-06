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Семьи полицейских, погибших в перестрелке в Махачкале, получат выплаты - РИА Новости, 06.05.2025
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11:43 06.05.2025 (обновлено: 12:01 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/makhachkala-2015231748.html
Семьи полицейских, погибших в перестрелке в Махачкале, получат выплаты
Семьи полицейских, погибших в перестрелке в Махачкале, получат выплаты - РИА Новости, 06.05.2025
Семьи полицейских, погибших в перестрелке в Махачкале, получат выплаты
Семьям погибших при перестрелке в Махачкале сотрудников полиции будет выделено по одному миллиону рублей, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:43:00+03:00
2025-05-06T12:01:00+03:00
происшествия
махачкала
нападение на сотрудников дпс в махачкале
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Семьям погибших при перестрелке в Махачкале сотрудников полиции будет выделено по одному миллиону рублей, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале."Приняли решение выделить семьям погибших сотрудников полиции по 1 миллиону рублей", - написал Меликов.Пострадавшим при перестрелке будет оказана помощь в размере до 500 тысяч рублей, сообщил глава Дагестана."Пострадавшим, в зависимости от степени тяжести, будет оказана помощь в размере до 500 тысяч рублей. Средства будут выделены из регионального социального фонда "Все вместе", - написал Меликов.В понедельник, примерно в 14.15 мск, в Махачкале неизвестные напали на полицейских, патрулирующих улицы города, завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были нейтрализованы ответным огнем. В результате двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы. Ранения также получили трое гражданских, оказавшихся в непосредственной близости от места происшествия, среди которых 17-летняя девушка. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что жизням гражданских ничего не угрожает.
https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015153075.html
https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015136524.html
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происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
Семьи полицейских, погибших в перестрелке в Махачкале, получат выплаты

Семьи погибших в перестрелке в Махачкале полицейских получат по миллиону рублей

© РИА НовостиЭвакуация машины, на которой передвигались напавшие на наряд ДПС в Махачкале
Эвакуация машины, на которой передвигались напавшие на наряд ДПС в Махачкале - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости
Эвакуация машины, на которой передвигались напавшие на наряд ДПС в Махачкале
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Семьям погибших при перестрелке в Махачкале сотрудников полиции будет выделено по одному миллиону рублей, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
"Приняли решение выделить семьям погибших сотрудников полиции по 1 миллиону рублей", - написал Меликов.
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Пострадавшим при перестрелке будет оказана помощь в размере до 500 тысяч рублей, сообщил глава Дагестана.
"Пострадавшим, в зависимости от степени тяжести, будет оказана помощь в размере до 500 тысяч рублей. Средства будут выделены из регионального социального фонда "Все вместе", - написал Меликов.
В понедельник, примерно в 14.15 мск, в Махачкале неизвестные напали на полицейских, патрулирующих улицы города, завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были нейтрализованы ответным огнем. В результате двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы. Ранения также получили трое гражданских, оказавшихся в непосредственной близости от места происшествия, среди которых 17-летняя девушка. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что жизням гражданских ничего не угрожает.
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ПроисшествияМахачкалаНападение на сотрудников ДПС в Махачкале
 
 
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