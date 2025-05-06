https://ria.ru/20250506/litva-2015387020.html

"Собираются напасть". Французы высмеяли решение Литвы по России

"Собираются напасть". Французы высмеяли решение Литвы по России - РИА Новости, 06.05.2025

"Собираются напасть". Французы высмеяли решение Литвы по России

Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают планы Литвы потратить свыше миллиарда евро на укрепление границ с Россией и Белоруссией, в частности,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T20:04:00+03:00

2025-05-06T20:04:00+03:00

2025-05-06T20:04:00+03:00

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литва

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают планы Литвы потратить свыше миллиарда евро на укрепление границ с Россией и Белоруссией, в частности, на установку противотанковых мин."Ха-ха-ха... на них собираются напасть! Кто и, прежде всего, зачем? Какая им грозит опасность, кроме как выставить себя на смех?" — написал один из комментаторов."В Литве 2,8 миллиона жителей. В России 143. Лягушка хочет надуться, чтобы стать больше медведя?" — поинтересовался другой."Все-таки любопытно отметить, что у граничащих с Россией стран, которые заняли по отношению к ней не враждебную, а нейтральную или даже дружественную позицию – например, Казахстана и Монголии, – нет с Москвой никаких проблем. Украина, напротив, избрала другой путь – с тех пор, как ею стали управлять русофобы-националисты (2004-2010 и с 2014 года). Результат налицо...", — заключил читатель.Ранее сообщалось, что Литва и Эстония первыми в НАТО пообещали повысить оборонные расходы до 5% ВВП под давлением президента США Дональда Трампа.Президент России Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам главы государства, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20250505/nato-2015064740.html

https://ria.ru/20250430/koalitsiya-2014383512.html

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литва

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россия, литва, москва, дональд трамп, владимир путин, нато, в мире