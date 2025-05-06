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В Главном храме ВС России прошла литургия с участием парадных расчетов
В Главном храме ВС России прошла литургия с участием парадных расчетов - РИА Новости, 06.05.2025
В Главном храме ВС России прошла литургия с участием парадных расчетов
Литургия с участием расчётов Парада Победы 9 мая на Красной площади состоялась в Главном храме Вооружённых сил РФ в Кубинке, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:16:00+03:00
2025-05-06T14:16:00+03:00
2025-05-06T14:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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кубинка
георгий победоносец
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Литургия с участием расчётов Парада Победы 9 мая на Красной площади состоялась в Главном храме Вооружённых сил РФ в Кубинке, сообщили в Минобороны РФ. "В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в день памяти великомученика Георгия Победоносца, праздник Иверской иконы Божией Матери, в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась божественная литургия, которую провел Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл", - говорится в сообщении. "В мероприятии приняли участие руководящий состав министерства обороны Российской Федерации, представители парадных расчетов, принимающие участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, военнослужащие Московского гарнизона и прихожане храма", - добавили в МО РФ. Главный храм Вооруженных сил России возведен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и является Патриаршим собором. Его освящение состоялось 14 июня 2020 года.
https://ria.ru/20250506/moskva-2015262248.html
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россия, кубинка, георгий победоносец, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Кубинка, Георгий Победоносец, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Главном храме ВС России прошла литургия с участием парадных расчетов
Минобороны: в Главном храме ВС РФ прошла литургия с участием парадных расчетов