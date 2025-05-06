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КНДР на Параде в Москве будет представлена на уровне посла, заявил Ушаков
КНДР на Параде в Москве будет представлена на уровне посла, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025
КНДР на Параде в Москве будет представлена на уровне посла, заявил Ушаков
КНДР Параде Победы в Москве в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне будет представлена на уровне посла, заявил на брифинге журналистам помощник... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:29:00+03:00
2025-05-06T16:29:00+03:00
2025-05-06T16:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
юрий ушаков
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. КНДР Параде Победы в Москве в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне будет представлена на уровне посла, заявил на брифинге журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "КНДР будет представлена на уровне посла, но будет еще одна интересная встреча, о которой вы узнаете чуть позже", - сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.
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москва, россия, юрий ушаков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Юрий Ушаков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
КНДР на Параде в Москве будет представлена на уровне посла, заявил Ушаков
Ушаков: КНДР на Параде в Москве будет представлена на уровне посла