https://ria.ru/20250506/kndr-2015315486.html

КНДР на Параде в Москве будет представлена на уровне посла, заявил Ушаков

КНДР на Параде в Москве будет представлена на уровне посла, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025

КНДР на Параде в Москве будет представлена на уровне посла, заявил Ушаков

КНДР Параде Победы в Москве в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне будет представлена на уровне посла, заявил на брифинге журналистам помощник... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:29:00+03:00

2025-05-06T16:29:00+03:00

2025-05-06T16:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

юрий ушаков

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. КНДР Параде Победы в Москве в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне будет представлена на уровне посла, заявил на брифинге журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "КНДР будет представлена на уровне посла, но будет еще одна интересная встреча, о которой вы узнаете чуть позже", - сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250506/ushakov-2015310001.html

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москва, россия, юрий ушаков, 80-летие победы в великой отечественной войне