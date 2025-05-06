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Как отдыхаем в июне 2025 года - календарь выходных и праздников
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18:19 06.05.2025 (обновлено: 18:28 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/iyun-1866411376.html
Как отдыхаем в июне 2025: производственный календарь, выходные, праздники
Как отдыхаем в июне 2025 года - календарь выходных и праздников
Как отдыхаем в июне 2025: производственный календарь, выходные, праздники
Нерабочие дни в июне включают не только традиционные выходные, но и день отдыха в честь официального государственного праздника, Дня России, который отмечается... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:19:00+03:00
2025-05-06T18:28:00+03:00
россия
общество
производственный календарь
день россии
день защиты детей
выходные
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Нерабочие дни в июне включают не только традиционные выходные, но и день отдыха в честь официального государственного праздника, Дня России, который отмечается 12 июня. Как отдыхаем в июне 2025 года, планируется ли перенос выходных и сколько нерабочих дней в этом месяце будет у россиян, - в материале РИА Новости.Как отдыхаем в июнеВ июне 2025 года россияне будут отдыхать целых четыре дня подряд в честь государственного праздника - Дня России. С учетом этого, при пятидневной рабочей неделе выходными будут:При этом, среда, 11 июня — предпраздничный сокращенный рабочий день. В связи с постановлением Правительства РФ от 04.10.2024 N 1335 "О переносе выходных дней в 2025 году", выходной день с субботы 8 марта был перенесен на пятницу, 13 июня. Поэтому в 2025 году россиян ждут четыре нерабочих дня подряд.Выходные дни в июнеВ общей сложности на 30 календарных дней июня в 2025 году приходится 11 нерабочих. Рабочих дней, таким образом, насчитывается 19.Праздники в июнеМесяц богат на праздники. В первый же день лета в России отмечается Международный день защиты детей и День Северного флота России. А также большое количество профессиональных праздников:Кроме того, в конце месяца (28 июня) отмечается День молодежи, который в нашей стране впервые появился в 1958 году.День РоссииДень России, который ежегодно отмечается в нашей стране 12 июня, - единственный приходящийся на лето государственный праздник, которому полагается собственный нерабочий день. Это один из самых молодых среди всех “красных дней” календаря - его история насчитывает чуть более трех десятков лет.До 2002 года День России был известен как День принятия декларации о государственном суверенитете России. Именно 12 июня 1990 года был принят этот документ, в котором, в частности, устанавливается “верховенство Конституции РСФСР и законов РСФСР на всей территории РСФСР”.Региональные праздникиПраздники, утвержденные в регионах, на усмотрение местных властей также могут быть выходными днями. На июнь 2025 года приходятся:Производственный календарьПервый месяц лета - традиционное время для открытия сезона основных отпусков, теплый, но не жаркий он, лучше всего подходит для путешествий. Прежде чем планировать длительный отдых, эксперты советуют ознакомиться с производственным календарем, чтобы не только получить положительные эмоции от поездки, но и не потерять в оплате отпускных.Перечень всех рабочих, выходных и праздничных дней на текущий год можно найти в производственном календаре. Он формируется на основании соответствующих постановлений правительства (в которых, например, содержится информация о переносе выходных), а также с учетом всех требований действующего трудового законодательства.Производственный календарь не только позволяет работникам узнать, насколько продолжительный отдых ждет их в честь того или иного праздника. Сотрудники бухгалтерии или отдела кадров ориентируются на него при начислении зарплаты, заполнении табеля, составлении графика отпусков для всех сотрудников (а также расчете отпускных) и так далее.Сколько рабочих днейПо обычному календарю в июне - 30 дней, из них рабочих по календарю производственному - 19.Норма рабочего времени в июнеПродолжительность рабочей недели может отличаться в зависимости от того, в какой сфере или на каком конкретном предприятии трудится тот или иной человек. Соответственно, норма рабочего времени также выйдет разной. В июне, например, этот показатель распределится следующим образом:Когда выгодно взять отпуск в июнеМногие граждане, рассчитывая увеличить время отдыха за счет праздничных дней, берут отпуск непосредственно до или сразу после праздника. Однако есть несколько нюансов, которые могут отразиться как на продолжительности отпуска, так и на его оплате.“Если отпуск не длительный, то его выгоднее всего оформлять только на рабочие дни, не включая выходные, - говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, - Например, в июне выгоднее оформить отпуск со 2 по 11 (при этом фактически вы будете отдыхать с 31 мая по 15 включительно). Нерабочие праздничные дни, которые приходятся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются”.Июнь с 19 рабочими днями не относится к числу месяцев, когда в 2025 году выгодно брать продолжительный отпуск. В этом плане он проигрывает июлю и октябрю (по 23 рабочих дня), августу (21), но предпочтительней января (17 рабочих дней).Планирование отдыхаПервый месяц лета радует путешественников широким выбором видов отдыха. Можно отправиться к морю, так как на многих курортах вода уже прогрелась до приемлемой для купания температуры, но изнуряющей жары еще нет: у россиян по-прежнему популярны туры в Турцию, Египет, Тунис, Кипр, ОАЭ, Доминикану. Тех, кому милее родные берега, готовы принять отели курортных городов Краснодарского края: Сочи, Туапсе, Анапы, Геленджика и прочих. Если есть желание сэкономить, эксперты советуют выбирать небольшие поселки на побережье: Витязево, Лазаревское, Джемете, Дивноморское, Джубга и другие.Можно устремиться в горы: яркие краски Альпийских склонов и невероятная чистота воздуха надолго подарят незабываемые впечатления от посещения в летний период, а горный Алтай богат живописными видами, развитой инфраструктурой и оздоровительными программами.Не стоит забывать о том, что в июне начинаются школьные каникулы, семейный отдых нужно планировать заранее и учесть пожелания маленького путешественника.Все более набирают популярность поездки на Дальний Восток и Якутию, которые непременно оставят после себя самые яркие впечатления. Кроме того, россияне с удовольствием отправляются в отпуск в Адыгею, Дагестан, Абхазию, Кав­каз­ские Ми­не­раль­ные Воды.
https://ria.ru/20250405/usadby-2006063831.html
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россия, общество, производственный календарь, день россии, день защиты детей, выходные, куда поехать в выходные
Россия, Общество, Производственный календарь, День России, День защиты детей, Выходные, куда поехать в выходные

Как отдыхаем в июне 2025: производственный календарь, выходные, праздники

© ИнфографикаКалендарь праздников — 2025. Июнь
Календарь праздников — 2025. Июнь
© Инфографика
Календарь праздников — 2025. Июнь
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Нерабочие дни в июне включают не только традиционные выходные, но и день отдыха в честь официального государственного праздника, Дня России, который отмечается 12 июня. Как отдыхаем в июне 2025 года, планируется ли перенос выходных и сколько нерабочих дней в этом месяце будет у россиян, - в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в июне

В июне 2025 года россияне будут отдыхать целых четыре дня подряд в честь государственного праздника - Дня России. С учетом этого, при пятидневной рабочей неделе выходными будут:
  • 1 июня;
  • 7-8 июня;
  • 12 июня (среда) — праздничный день;
  • 13, 14, 15 июня;
  • 21-22 июня;
  • 28-29 июня.
При этом, среда, 11 июня — предпраздничный сокращенный рабочий день. В связи с постановлением Правительства РФ от 04.10.2024 N 1335 "О переносе выходных дней в 2025 году", выходной день с субботы 8 марта был перенесен на пятницу, 13 июня. Поэтому в 2025 году россиян ждут четыре нерабочих дня подряд.
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Выходные дни в июне

В общей сложности на 30 календарных дней июня в 2025 году приходится 11 нерабочих. Рабочих дней, таким образом, насчитывается 19.

Праздники в июне

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди гуляют и катаются на электросамокатах на Красной площади в Москве
Люди гуляют и катаются на электросамокатах на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Люди гуляют и катаются на электросамокатах на Красной площади в Москве
Месяц богат на праздники. В первый же день лета в России отмечается Международный день защиты детей и День Северного флота России. А также большое количество профессиональных праздников:
  • 5 июня - День эколога;
  • 7 июня - День мелиоратора;
  • 8 июня - День социального работника;
  • 11 июня - День работников текстильной и легкой промышленности;
  • 14 июня - День донора крови;
  • 18 июня - День медицинского работника.
Кроме того, в конце месяца (28 июня) отмечается День молодежи, который в нашей стране впервые появился в 1958 году.

День России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПраздничное оформление Москвы к Дню России
Праздничное оформление Москвы к Дню России - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Праздничное оформление Москвы к Дню России
День России, который ежегодно отмечается в нашей стране 12 июня, - единственный приходящийся на лето государственный праздник, которому полагается собственный нерабочий день. Это один из самых молодых среди всех “красных дней” календаря - его история насчитывает чуть более трех десятков лет.
До 2002 года День России был известен как День принятия декларации о государственном суверенитете России. Именно 12 июня 1990 года был принят этот документ, в котором, в частности, устанавливается “верховенство Конституции РСФСР и законов РСФСР на всей территории РСФСР”.
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Региональные праздники

Праздники, утвержденные в регионах, на усмотрение местных властей также могут быть выходными днями. На июнь 2025 года приходятся:
  • 14 июня - День основания города Севастополя;
  • 6 июня - Курбан-байрам (отмечается Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Татарстане, Чечне);
  • 24 июня - День Чувашской Республики.

Производственный календарь

Первый месяц лета - традиционное время для открытия сезона основных отпусков, теплый, но не жаркий он, лучше всего подходит для путешествий. Прежде чем планировать длительный отдых, эксперты советуют ознакомиться с производственным календарем, чтобы не только получить положительные эмоции от поездки, но и не потерять в оплате отпускных.
Перечень всех рабочих, выходных и праздничных дней на текущий год можно найти в производственном календаре. Он формируется на основании соответствующих постановлений правительства (в которых, например, содержится информация о переносе выходных), а также с учетом всех требований действующего трудового законодательства.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Котяков рассказал о календаре праздников на 2025 год
18 февраля, 12:38
Производственный календарь не только позволяет работникам узнать, насколько продолжительный отдых ждет их в честь того или иного праздника. Сотрудники бухгалтерии или отдела кадров ориентируются на него при начислении зарплаты, заполнении табеля, составлении графика отпусков для всех сотрудников (а также расчете отпускных) и так далее.

Сколько рабочих дней

По обычному календарю в июне - 30 дней, из них рабочих по календарю производственному - 19.

Норма рабочего времени в июне

Продолжительность рабочей недели может отличаться в зависимости от того, в какой сфере или на каком конкретном предприятии трудится тот или иной человек. Соответственно, норма рабочего времени также выйдет разной. В июне, например, этот показатель распределится следующим образом:
  • При 40-часовой рабочей неделе - 151 час.
  • При 36-часовой - 135,8 часа.
  • При 24-часовой - 90,2 часа.

Когда выгодно взять отпуск в июне

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФриланс на природе на набережной бухты Аякс на острове Русский
Студент на набережная бухты Аякс в кампусе ДВФУ на острове Русский - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Фриланс на природе на набережной бухты Аякс на острове Русский
Многие граждане, рассчитывая увеличить время отдыха за счет праздничных дней, берут отпуск непосредственно до или сразу после праздника. Однако есть несколько нюансов, которые могут отразиться как на продолжительности отпуска, так и на его оплате.
“Если отпуск не длительный, то его выгоднее всего оформлять только на рабочие дни, не включая выходные, - говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, - Например, в июне выгоднее оформить отпуск со 2 по 11 (при этом фактически вы будете отдыхать с 31 мая по 15 включительно). Нерабочие праздничные дни, которые приходятся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются”.
Июнь с 19 рабочими днями не относится к числу месяцев, когда в 2025 году выгодно брать продолжительный отпуск. В этом плане он проигрывает июлю и октябрю (по 23 рабочих дня), августу (21), но предпочтительней января (17 рабочих дней).
Уставшая девушка в офисе - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Производственный календарь на 2025 год: как работаем и отдыхаем
6 февраля, 13:14

Планирование отдыха

Первый месяц лета радует путешественников широким выбором видов отдыха. Можно отправиться к морю, так как на многих курортах вода уже прогрелась до приемлемой для купания температуры, но изнуряющей жары еще нет: у россиян по-прежнему популярны туры в Турцию, Египет, Тунис, Кипр, ОАЭ, Доминикану. Тех, кому милее родные берега, готовы принять отели курортных городов Краснодарского края: Сочи, Туапсе, Анапы, Геленджика и прочих. Если есть желание сэкономить, эксперты советуют выбирать небольшие поселки на побережье: Витязево, Лазаревское, Джемете, Дивноморское, Джубга и другие.
Можно устремиться в горы: яркие краски Альпийских склонов и невероятная чистота воздуха надолго подарят незабываемые впечатления от посещения в летний период, а горный Алтай богат живописными видами, развитой инфраструктурой и оздоровительными программами.
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России) - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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Не стоит забывать о том, что в июне начинаются школьные каникулы, семейный отдых нужно планировать заранее и учесть пожелания маленького путешественника.
Все более набирают популярность поездки на Дальний Восток и Якутию, которые непременно оставят после себя самые яркие впечатления.
Кроме того, россияне с удовольствием отправляются в отпуск в Адыгею, Дагестан, Абхазию, Кав­каз­ские Ми­не­раль­ные Воды.

Направление

Погода

Море

Крас­но­дар­ский край

жарко

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Байкал (Иркутская область, Бурятия)

умеренно тепло

нет, есть озера

Адыгея

тепло

нет, есть озера

 
РоссияОбществоПроизводственный календарьДень РоссииДень защиты детейВыходныекуда поехать в выходные
 
 
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