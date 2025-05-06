https://ria.ru/20250506/ingushetija-2015345961.html
В Ингушетии высадили 30 тысяч деревьев в рамках акции "Сад Памяти"
В Ингушетии высадили 30 тысяч деревьев в рамках акции "Сад Памяти" - РИА Новости, 06.05.2025
В Ингушетии высадили 30 тысяч деревьев в рамках акции "Сад Памяти"
Тридцать тысяч саженцев ясеня и акации высадили в рамках акции "Сад Памяти" в Малгобекском районе Ингушетии на местах боев Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:43:00+03:00
2025-05-06T17:43:00+03:00
2025-05-06T17:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
малгобекский район
грозный
баку
махмуд-али калиматов
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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НАЛЬЧИК, 6 мая – РИА Новости. Тридцать тысяч саженцев ясеня и акации высадили в рамках акции "Сад Памяти" в Малгобекском районе Ингушетии на местах боев Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба главы региона. "В преддверии Дня Победы в Малгобекском районе прошла масштабная высадка деревьев в рамках международной акции "Сад Памяти". На участке площадью 10 гектаров высадили 30 тысяч саженцев ясеня и акации, создав живой памятник героям Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в этих местах четыре месяца шли ожесточенные бои против немецких захватчиков, стремившихся добраться до нефти в Грозном и Баку. Стратегически важный район стал ареной кровопролитных сражений, где советские войска проявили беспримерное мужество и стойкость. "Каждое посаженное дерево – это символ нашей благодарности поколению победителей. "Сады Памяти" не только украшают нашу землю, но и служат напоминанием о великом подвиге, который никогда не должен быть забыт. Через несколько лет эти деревья вырастут и, как и те, в честь кого они посажены, продолжат защищать людей: от палящих лучей солнца, от ливневых дождей и ветра", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Международный проект "Сад памяти" реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За 5 лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов деревьев.
https://ria.ru/20250505/kadyrov-2015077338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, малгобекский район, грозный, баку, махмуд-али калиматов, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, республика ингушетия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Малгобекский район, Грозный, Баку, Махмуд-Али Калиматов, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Республика Ингушетия
В Ингушетии высадили 30 тысяч деревьев в рамках акции "Сад Памяти"
В Ингушетии в местах боев войны высадили 30 тысяч саженцев ясеня и акации