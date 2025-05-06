https://ria.ru/20250506/germaniya-2015100388.html

"Утратил чувство меры". Какое решение сгубило Мерца

"Утратил чувство меры". Какое решение сгубило Мерца - РИА Новости, 06.05.2025

"Утратил чувство меры". Какое решение сгубило Мерца

Власти Германии заклеймили "Альтернативу для Германии" (АдГ) экстремистской и работают над ее полным запретом. При этом за партию заступились в Вашингтоне,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T08:00:00+03:00

2025-05-06T08:00:00+03:00

2025-05-06T12:40:00+03:00

в мире

германия

россия

саксония

владислав белов

алиса вайдель

хдс/хсс

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015227931_0:96:1731:1070_1920x0_80_0_0_9092ba6bd18489900541b8cecdf0e9c0.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Германии заклеймили "Альтернативу для Германии" (АдГ) экстремистской и работают над ее полным запретом. При этом за партию заступились в Вашингтоне, обвинив Берлин в тирании. В итоге это привело к расколу среди политических элит и ударило по Фридриху Мерцу - он отказался от амбиций стать канцлером. Что происходит в ФРГ — в материале РИА Новости.Экстремальное решениеФедеральное ведомство по охране конституции ФРГ (контрразведка) признало АдГ экстремистской организацией. Решение приняли на основе 1100-страничного доклада, который писали с 2023-го. В частности, там говорится, что АдГ настраивает население против беженцев и мигрантов, а также "не признает немецких граждан, эмигрировавших из мусульманских стран, равноправными членами общества".В доказательство приводятся высказывания лидеров партии Алисы Вайдель и Тино Хрупаллы. Так, Вайдель указывала на притеснение детьми-мусульманами немецких одноклассников в школах на западе ФРГ и называла их культуру "племенной".Ранее АдГ только подозревали в противоправной деятельности. Экстремистскими официально считались три ее отделения — в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии, а также молодежное крыло партии "Молодая альтернатива", которое недавно распустили, чтобы не бросать тень на материнскую организацию.Отныне контрразведка получила право вербовать информаторов внутри АдГ, внедрять туда агентов, осуществлять открытое наблюдение за членами партии, прослушивать их телефонные разговоры, следить за активностью в интернете, включая почту и соцсети. Кроме того, можно объявить экстремистами отдельных членов АдГ и постоянно напоминать, что сотрудничество с партией расценивается как поддержка экстремизма.Раскол элитДо сих пор экстремистской была лишь Национал-демократическая партия Германии, ни разу не проходившая в Бундестаг. А АдГ — одна из самых популярных в стране. На последних парламентских выборах она получила 20,8 процента. В апреле различные социологические службы оценивали ее рейтинг в 24-27 процентов.В связи с этим уходящий канцлер и член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц призвал не торопиться с запретом АдГ и тщательно все продумать. Будущий глава МВД Александр Добриндт из Христианско-демократического союза (ХДС) не исключил, что доклад пересмотрят в судебном порядке, но наблюдение за АдГ в любом случае продолжится.Впрочем, у еще не сформировавшейся коалиции СДПГ и ХДС возникли более серьезные проблемы, чем правые экстремисты. Фридрих Мерц, который 6 мая должен был стать канцлером ФРГ, не набрал для этого достаточного числа голосов депутатов.По итогам прошедших в стране парламентских выборов, партнеры получили в общей сложности на 12 мандатов больше, чем было необходимо для формирования большинства. Таким образом, у Мерца не должно было возникнуть проблем с избранием. Однако 6 мая ему не хватило 6. Повторное голосование состоится через две недели. В истории Германии это первый подобный случай.Наблюдатели объясняют скандал тем, что не все члены СДПГ и ХДС оказались довольны сделкой, которую их партии заключили друг с другом. Кроме того, все остальные парламентские партии отказались поддерживать коалицию.Последний вздохВ самой партии говорят об "ударе по демократии" и собираются обратиться в суд. "По опросам АдГ — сильнейшая партия. Федеральному правительству осталось всего четыре дня. У секретной службы больше нет даже руководителя. А квалификация дела, основанного на подозрениях, не имеет юридической силы", — подчеркнули Вайдель и Хрупалла.Их поддержали за океаном. Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил "немецких бюрократов" в восстановлении Берлинской стены, а глава Госдепа Марко Рубио охарактеризовал случившееся как "завуалированную тиранию". В МИД ФРГ, в свою очередь, заявили: история Германии требует от немцев "пресекать правый экстремизм".Левые полны решимости. Они считают АдГ фашистской организацией. Будущий вице-канцлер от социал-демократов Ларс Клингбайль выразил готовность инициировать процедуру запрета после формирования правительства. Сопредседатель "Левых" Хайди Райхиннек еще до этого обещала добиваться ликвидации АдГ любой ценой.По результатам опроса INSA, 61 процент немцев согласны с выводами контрразведки. Но запрет поддерживают 48, против — 37.На развилкеВ западных СМИ отклики разные. В The New York Times отметили, что Берлину необходимо решить, как быть с партией, открыто принижающей значение холокоста, возрождающей нацистские лозунги и при этом набирающей популярность. Запрет чреват политическим кризисом, предупреждает издание. В Die Stern согласны с заокеанскими коллегами. По мнению газеты, политикам нужно не спорить о запрете АдГ, а понять, почему партия так популярна.Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что немецкая бюрократия действует по плану, утвержденному больше пяти лет назад. "Мы наблюдаем уже третий этап. В 2019-м была проверка, в 2021-м три отделения признали правоэкстремистскими. Однако из того, что мы знаем о докладе, можно сделать вывод: силовики ничего толком не нашли. Контрразведка опирается на публичные высказывания лидеров АдГ и предвзято их интерпретирует. Примерно то же самое мы слышим от ХДС, но это не вызывает никакого возмущения", — говорит руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.Партия выросла на повестке борьбы с мигрантами, однако постепенно превращается в правоцентристскую, продолжает он. Распустили молодежное крыло, чьи участники действительно позволяли себе слишком многое. Не исключено, что теперь рейтинг еще подскочит процентов на пять. Популярности АдГ способствует также нежелание накачивать Украину оружием и готовность к диалогу с Россией.Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская уточнила: признать АдГ экстремистской хотели еще в 2024-м, но ждали выборов. Опасались поднять партии рейтинг."По большому счету пока ничего не изменится. Чтобы запретить организацию, в ее документах или переписках нужно найти что-то очень серьезное. Например, доказательство иностранного финансирования с целью свержения конституционного строя. Вряд ли кто-то настолько глуп, чтобы оставлять подобные улики… В слежке же, конечно, нет ничего приятного, но это не смертельно", — рассуждает эксперт.Тем не менее изоляция партии усилится. Так называемый брандмауэр вокруг нее вроде бы начал рушиться — теперь ему ничто не угрожает.

https://ria.ru/20250427/germaniya-2013225672.html

https://ria.ru/20250306/ssha-2003203738.html

германия

россия

саксония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, саксония, владислав белов, алиса вайдель, хдс/хсс, российская академия наук, фридрих мерц, национал-демократическая партия германии, день победы