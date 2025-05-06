https://ria.ru/20250506/elets-2015172782.html

В Ельце объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА

В Ельце объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 06.05.2025

В Ельце объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА

Красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен на территории Ельца и округа, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T00:26:00+03:00

2025-05-06T00:26:00+03:00

2025-05-06T00:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

елец

липецкая область

игорь артамонов

безопасность

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен на территории Ельца и округа, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Ельца и Елецкого МР", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

елец

липецкая область

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Дарья Буймова

елец, липецкая область, игорь артамонов, безопасность