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В Ельце объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА
В Ельце объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 06.05.2025
В Ельце объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА
Красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен на территории Ельца и округа, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:26:00+03:00
2025-05-06T00:26:00+03:00
2025-05-06T00:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
елец
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен на территории Ельца и округа, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Ельца и Елецкого МР", - написал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елец, липецкая область, игорь артамонов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Елец, Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность
В Ельце объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА
Артамонов: в Ельце и округе объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА