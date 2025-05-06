https://ria.ru/20250506/duma-2015387920.html

В Госдуме прокомментировали участие ветеранов из США в параде Победы

В Госдуме прокомментировали участие ветеранов из США в параде Победы - РИА Новости, 06.05.2025

В Госдуме прокомментировали участие ветеранов из США в параде Победы

Участие ветеранов из США в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве является логичным и правильным ходом для обеих... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T20:08:00+03:00

2025-05-06T20:08:00+03:00

2025-05-06T20:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сша

москва

россия

юрий ушаков

госдума рф

единая россия

парад победы

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Участие ветеранов из США в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве является логичным и правильным ходом для обеих стран, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что ветераны из ряда зарубежных стран, в том числе из США, будут присутствовать на параде Победы в Москве. "Участие ветеранов из США в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы, — это логичный и правильный ход для обеих стран. Герои военных лет вместе боролись с нацизмом, вместе и отметят праздник там, где к мавзолею летели штандарты гитлеровских дивизий, в столице страны-победительницы", - сказал Толмачев. Депутат отметил, что память о той страшной войне, о боевой дружбе разных государств — это то, что объединяет многополярный мир сегодня. "И чем больше стран помнят об опасности, которую представляет для планеты неонацизм, тем лучше. Думаю, нашим ветеранам будет что обсудить с американскими, а те увезут домой из Москвы прекрасные воспоминания", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20250506/vnuk-2015346686.html

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