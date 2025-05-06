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В Госдуме прокомментировали участие ветеранов из США в параде Победы - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:08 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/duma-2015387920.html
В Госдуме прокомментировали участие ветеранов из США в параде Победы
В Госдуме прокомментировали участие ветеранов из США в параде Победы - РИА Новости, 06.05.2025
В Госдуме прокомментировали участие ветеранов из США в параде Победы
Участие ветеранов из США в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве является логичным и правильным ходом для обеих... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T20:08:00+03:00
2025-05-06T20:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сша
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россия
юрий ушаков
госдума рф
единая россия
парад победы
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Участие ветеранов из США в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве является логичным и правильным ходом для обеих стран, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что ветераны из ряда зарубежных стран, в том числе из США, будут присутствовать на параде Победы в Москве. "Участие ветеранов из США в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы, — это логичный и правильный ход для обеих стран. Герои военных лет вместе боролись с нацизмом, вместе и отметят праздник там, где к мавзолею летели штандарты гитлеровских дивизий, в столице страны-победительницы", - сказал Толмачев. Депутат отметил, что память о той страшной войне, о боевой дружбе разных государств — это то, что объединяет многополярный мир сегодня. "И чем больше стран помнят об опасности, которую представляет для планеты неонацизм, тем лучше. Думаю, нашим ветеранам будет что обсудить с американскими, а те увезут домой из Москвы прекрасные воспоминания", - добавил парламентарий.
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сша, москва, россия, юрий ушаков, госдума рф, единая россия, парад победы, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, США, Москва, Россия, Юрий Ушаков, Госдума РФ, Единая Россия, Парад Победы, В мире
В Госдуме прокомментировали участие ветеранов из США в параде Победы

Депутат Толмачев: участие ветеранов из США в параде Победы в Москве логично

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВоенный парад
Военный парад - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Военный парад. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Участие ветеранов из США в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве является логичным и правильным ходом для обеих стран, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что ветераны из ряда зарубежных стран, в том числе из США, будут присутствовать на параде Победы в Москве.
"Участие ветеранов из США в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы, — это логичный и правильный ход для обеих стран. Герои военных лет вместе боролись с нацизмом, вместе и отметят праздник там, где к мавзолею летели штандарты гитлеровских дивизий, в столице страны-победительницы", - сказал Толмачев.
Депутат отметил, что память о той страшной войне, о боевой дружбе разных государств — это то, что объединяет многополярный мир сегодня.
"И чем больше стран помнят об опасности, которую представляет для планеты неонацизм, тем лучше. Думаю, нашим ветеранам будет что обсудить с американскими, а те увезут домой из Москвы прекрасные воспоминания", - добавил парламентарий.
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