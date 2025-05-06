https://ria.ru/20250506/duma-2015387920.html
В Госдуме прокомментировали участие ветеранов из США в параде Победы
В Госдуме прокомментировали участие ветеранов из США в параде Победы - РИА Новости, 06.05.2025
В Госдуме прокомментировали участие ветеранов из США в параде Победы
Участие ветеранов из США в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве является логичным и правильным ходом для обеих... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T20:08:00+03:00
2025-05-06T20:08:00+03:00
2025-05-06T20:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сша
москва
россия
юрий ушаков
госдума рф
единая россия
парад победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013831207_0:240:3010:1933_1920x0_80_0_0_9c354b950faea6b41070dbe088a156b1.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Участие ветеранов из США в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве является логичным и правильным ходом для обеих стран, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что ветераны из ряда зарубежных стран, в том числе из США, будут присутствовать на параде Победы в Москве. "Участие ветеранов из США в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы, — это логичный и правильный ход для обеих стран. Герои военных лет вместе боролись с нацизмом, вместе и отметят праздник там, где к мавзолею летели штандарты гитлеровских дивизий, в столице страны-победительницы", - сказал Толмачев. Депутат отметил, что память о той страшной войне, о боевой дружбе разных государств — это то, что объединяет многополярный мир сегодня. "И чем больше стран помнят об опасности, которую представляет для планеты неонацизм, тем лучше. Думаю, нашим ветеранам будет что обсудить с американскими, а те увезут домой из Москвы прекрасные воспоминания", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20250506/vnuk-2015346686.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013831207_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_37bd679c72bbf432861c502036db2dc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, москва, россия, юрий ушаков, госдума рф, единая россия, парад победы, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, США, Москва, Россия, Юрий Ушаков, Госдума РФ, Единая Россия, Парад Победы, В мире
В Госдуме прокомментировали участие ветеранов из США в параде Победы
Депутат Толмачев: участие ветеранов из США в параде Победы в Москве логично
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Участие ветеранов из США в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве является логичным и правильным ходом для обеих стран, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков
сообщил, что ветераны из ряда зарубежных стран, в том числе из США
, будут присутствовать на параде Победы в Москве
.
"Участие ветеранов из США в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы, — это логичный и правильный ход для обеих стран. Герои военных лет вместе боролись с нацизмом, вместе и отметят праздник там, где к мавзолею летели штандарты гитлеровских дивизий, в столице страны-победительницы", - сказал Толмачев.
Депутат отметил, что память о той страшной войне, о боевой дружбе разных государств — это то, что объединяет многополярный мир сегодня.
"И чем больше стран помнят об опасности, которую представляет для планеты неонацизм, тем лучше. Думаю, нашим ветеранам будет что обсудить с американскими, а те увезут домой из Москвы прекрасные воспоминания", - добавил парламентарий.