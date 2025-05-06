https://ria.ru/20250506/dubinskiy-2015185247.html

"Через десять лет". В Раде сделали мрачный прогноз по сделке с США

"Через десять лет". В Раде сделали мрачный прогноз по сделке с США - РИА Новости, 06.05.2025

"Через десять лет". В Раде сделали мрачный прогноз по сделке с США

Владимир Зеленский внес особое условия в сделку по добыче редкоземельных металлов с США, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T04:25:00+03:00

2025-05-06T04:25:00+03:00

2025-05-06T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский внес особое условия в сделку по добыче редкоземельных металлов с США, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Никто не думает об украинцах больше, чем наш благодетель, Владимир Александрович Зеленский! Вдумайтесь, ради восстановления Украины через десять лет благодетель внес в договор о минералах пункт, согласно которому 50 процентов дохода государства от продажи принадлежащих ему <…> ресурсов идут не бюджет, а в фонд, зарегистрированный в офшоре штата Делавэр", — сказал он.Парламентарий отметил, что на новой Украине не нужны пенсионеры и инженеры с образованием. По его словам, Зеленскому требуются только операторы дронов и штурмовики."Разве это не разумно? Сохранить каждый второй доллар, который мог бы поступить в бюджет, от безумных трат на пенсионеров, медицину и образование?" — сыронизировал Дубинский.В минувшую среду Вашингтон и Киев подписали сделку по недрам. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение предусматривает, что все ресурсы на территории страны остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного документа, уточнила Свириденко.Соглашение должны ратифицировать в Верховной раде. Украинский депутат Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что парламент планирует провести голосование по этому вопросу 8 мая.

https://ria.ru/20250505/zelenskij-2015055476.html

https://ria.ru/20250505/sanktsii--2014896694.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, редкоземельные металлы