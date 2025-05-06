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Telegram-канал с угрозами терактов заблокирован в Дагестане
Telegram-канал с угрозами терактов заблокирован в Дагестане - РИА Новости, 06.05.2025
Telegram-канал с угрозами терактов заблокирован в Дагестане
Telegram-канал, распространявший угрозы о терактах в полицейских участках и школах, заблокирован в Дагестане, сообщил Центр управления регионом (ЦУР). РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:13:00+03:00
2025-05-06T13:13:00+03:00
2025-05-06T13:13:00+03:00
республика дагестан
угрозы
блокировка
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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Telegram-канал, распространявший угрозы о терактах в полицейских участках и школах, заблокирован в Дагестане, сообщил Центр управления регионом (ЦУР). "Telegram-канал с информацией о возможных террористических угрозах в полицейских участках и школах Дагестана заблокирован благодаря вмешательству сотрудников Центра управления регионом", – говорится в сообщении. Руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов отметил, что сотрудники центра постоянно мониторят цифровое пространство для своевременного выявления и блокировки каналов, распространяющих недостоверную информацию и пытающихся дестабилизировать обстановку.
https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015143140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, угрозы, блокировка
Республика Дагестан, угрозы, блокировка
Telegram-канал с угрозами терактов заблокирован в Дагестане
ЦУР: Telegram-канал, распространявший угрозы о терактах, заблокирован
МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Telegram-канал, распространявший угрозы о терактах в полицейских участках и школах, заблокирован в Дагестане, сообщил Центр управления регионом (ЦУР).
"Telegram-канал с информацией о возможных террористических угрозах в полицейских участках и школах Дагестана заблокирован благодаря вмешательству сотрудников Центра управления регионом", – говорится в сообщении.
Руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов отметил, что сотрудники центра постоянно мониторят цифровое пространство для своевременного выявления и блокировки каналов, распространяющих недостоверную информацию и пытающихся дестабилизировать обстановку.