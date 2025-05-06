https://ria.ru/20250506/dagestan-2015264914.html

Telegram-канал с угрозами терактов заблокирован в Дагестане

Telegram-канал с угрозами терактов заблокирован в Дагестане - РИА Новости, 06.05.2025

Telegram-канал с угрозами терактов заблокирован в Дагестане

Telegram-канал, распространявший угрозы о терактах в полицейских участках и школах, заблокирован в Дагестане, сообщил Центр управления регионом (ЦУР). РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:13:00+03:00

2025-05-06T13:13:00+03:00

2025-05-06T13:13:00+03:00

республика дагестан

угрозы

блокировка

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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Telegram-канал, распространявший угрозы о терактах в полицейских участках и школах, заблокирован в Дагестане, сообщил Центр управления регионом (ЦУР). "Telegram-канал с информацией о возможных террористических угрозах в полицейских участках и школах Дагестана заблокирован благодаря вмешательству сотрудников Центра управления регионом", – говорится в сообщении. Руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов отметил, что сотрудники центра постоянно мониторят цифровое пространство для своевременного выявления и блокировки каналов, распространяющих недостоверную информацию и пытающихся дестабилизировать обстановку.

https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015143140.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика дагестан, угрозы, блокировка