https://ria.ru/20250506/aktsija-2015270524.html

В генконсульстве России в японской Осаке прошла акция "Бессмертный полк"

В генконсульстве России в японской Осаке прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 06.05.2025

В генконсульстве России в японской Осаке прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" и концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в генеральном консульстве России в японской Осаке,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:16:00+03:00

2025-05-06T14:16:00+03:00

2025-05-06T14:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

китай

осака (город)

си цзиньпин

борис васильев

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ОСАКА, 6 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" и концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в генеральном консульстве России в японской Осаке, передает корреспондент РИА Новости. В начале мероприятия к присутствующим обратился генеральный консул России Александр Терских. "Мы – прямые наследники поколения победителей. Наш долг сегодня – с гордостью и честью нести победное знамя, беречь традиции наших предков, делать все, чтобы не допускать попыток переписать историю, попыток искажения роли Советского Союза во Второй мировой войне. Подвиг советского народа – это не просто часть прошлого. Это урок для будущего, который нельзя забывать", - подчеркнул дипломат. На концерте также присутствовал генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь, который напомнил, что с 7 мая начнется визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, в ходе которого лидер Китая примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он также выразил надежду на достижение и поддержание мира. С показательными выступлениями на концерте выступили ансамбль "Катюша" Русского культурного центра Киото, Центр поддержки русской культуры в Японии "Родина", президент НПО по развитию международных обменов PSH и бывший генеральный консул РФ в Осаке Иван Прохоров, а также учащиеся балетной школы "Лилия". Кроме танцевальных и музыкальных номеров была также поставлена сцена из повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие…". В рамках акции "Бессмертный полк" в зале генерального консульства была организована фотоэкспозиция. Завершил мероприятие фуршет, где гостям предложили различные блюда русской кухни. Накануне акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт прошли в посольстве России в Токио.

https://ria.ru/20250503/pekin-2014740543.html

https://ria.ru/20250424/singapur-2013245655.html

https://ria.ru/20250505/yaponiya-2014954542.html

россия

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россия, китай, осака (город), си цзиньпин, борис васильев