В генконсульстве России в японской Осаке прошла акция "Бессмертный полк"
В генконсульстве России в Осаке провели акцию "Бессмертный полк" и концерт
Значок с надписью "Победа". Архивное фото
Читать ria.ru в
ОСАКА, 6 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" и концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в генеральном консульстве России в японской Осаке, передает корреспондент РИА Новости.
В начале мероприятия к присутствующим обратился генеральный консул России Александр Терских.
В Пекине прошла акция "Бессмертный полк"
3 мая, 07:16
"Мы – прямые наследники поколения победителей. Наш долг сегодня – с гордостью и честью нести победное знамя, беречь традиции наших предков, делать все, чтобы не допускать попыток переписать историю, попыток искажения роли Советского Союза во Второй мировой войне. Подвиг советского народа – это не просто часть прошлого. Это урок для будущего, который нельзя забывать", - подчеркнул дипломат.
На концерте также присутствовал генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь, который напомнил, что с 7 мая начнется визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, в ходе которого лидер Китая примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он также выразил надежду на достижение и поддержание мира.
С показательными выступлениями на концерте выступили ансамбль "Катюша" Русского культурного центра Киото, Центр поддержки русской культуры в Японии "Родина", президент НПО по развитию международных обменов PSH и бывший генеральный консул РФ в Осаке Иван Прохоров, а также учащиеся балетной школы "Лилия". Кроме танцевальных и музыкальных номеров была также поставлена сцена из повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие…".
В рамках акции "Бессмертный полк" в зале генерального консульства была организована фотоэкспозиция.
В Сингапуре прошли мероприятия ко Дню Победы
24 апреля, 17:14
Завершил мероприятие фуршет, где гостям предложили различные блюда русской кухни.
Накануне акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт прошли в посольстве России в Токио.