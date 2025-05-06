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В генконсульстве России в японской Осаке прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:16 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/aktsija-2015270524.html
В генконсульстве России в японской Осаке прошла акция "Бессмертный полк"
В генконсульстве России в японской Осаке прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 06.05.2025
В генконсульстве России в японской Осаке прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" и концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в генеральном консульстве России в японской Осаке,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:16:00+03:00
2025-05-06T14:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
китай
осака (город)
си цзиньпин
борис васильев
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ОСАКА, 6 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" и концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в генеральном консульстве России в японской Осаке, передает корреспондент РИА Новости. В начале мероприятия к присутствующим обратился генеральный консул России Александр Терских. "Мы – прямые наследники поколения победителей. Наш долг сегодня – с гордостью и честью нести победное знамя, беречь традиции наших предков, делать все, чтобы не допускать попыток переписать историю, попыток искажения роли Советского Союза во Второй мировой войне. Подвиг советского народа – это не просто часть прошлого. Это урок для будущего, который нельзя забывать", - подчеркнул дипломат. На концерте также присутствовал генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь, который напомнил, что с 7 мая начнется визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, в ходе которого лидер Китая примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он также выразил надежду на достижение и поддержание мира. С показательными выступлениями на концерте выступили ансамбль "Катюша" Русского культурного центра Киото, Центр поддержки русской культуры в Японии "Родина", президент НПО по развитию международных обменов PSH и бывший генеральный консул РФ в Осаке Иван Прохоров, а также учащиеся балетной школы "Лилия". Кроме танцевальных и музыкальных номеров была также поставлена сцена из повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие…". В рамках акции "Бессмертный полк" в зале генерального консульства была организована фотоэкспозиция. Завершил мероприятие фуршет, где гостям предложили различные блюда русской кухни. Накануне акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт прошли в посольстве России в Токио.
https://ria.ru/20250503/pekin-2014740543.html
https://ria.ru/20250424/singapur-2013245655.html
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россия
китай
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россия, китай, осака (город), си цзиньпин, борис васильев
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Китай, Осака (город), Си Цзиньпин, Борис Васильев
В генконсульстве России в японской Осаке прошла акция "Бессмертный полк"

В генконсульстве России в Осаке провели акцию "Бессмертный полк" и концерт

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗначок с надписью "Победа"
Значок с надписью Победа - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ОСАКА, 6 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" и концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в генеральном консульстве России в японской Осаке, передает корреспондент РИА Новости.
В начале мероприятия к присутствующим обратился генеральный консул России Александр Терских.
Акция Бессмертный полк в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Пекине прошла акция "Бессмертный полк"
3 мая, 07:16
"Мы – прямые наследники поколения победителей. Наш долг сегодня – с гордостью и честью нести победное знамя, беречь традиции наших предков, делать все, чтобы не допускать попыток переписать историю, попыток искажения роли Советского Союза во Второй мировой войне. Подвиг советского народа – это не просто часть прошлого. Это урок для будущего, который нельзя забывать", - подчеркнул дипломат.
На концерте также присутствовал генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь, который напомнил, что с 7 мая начнется визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, в ходе которого лидер Китая примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он также выразил надежду на достижение и поддержание мира.
С показательными выступлениями на концерте выступили ансамбль "Катюша" Русского культурного центра Киото, Центр поддержки русской культуры в Японии "Родина", президент НПО по развитию международных обменов PSH и бывший генеральный консул РФ в Осаке Иван Прохоров, а также учащиеся балетной школы "Лилия". Кроме танцевальных и музыкальных номеров была также поставлена сцена из повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие…".
В рамках акции "Бессмертный полк" в зале генерального консульства была организована фотоэкспозиция.
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Завершил мероприятие фуршет, где гостям предложили различные блюда русской кухни.
Накануне акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт прошли в посольстве России в Токио.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияКитайОсака (город)Си ЦзиньпинБорис Васильев
 
 
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