https://ria.ru/20250506/aeroport-2015393592.html

Аэропорт в Саратове принял девять самолетов, летевших в Москву

Аэропорт в Саратове принял девять самолетов, летевших в Москву - РИА Новости, 06.05.2025

Аэропорт в Саратове принял девять самолетов, летевших в Москву

Саратовский международный аэропорт "Гагарин" принял девять рейсов, следовавших в Москву из российских городов, а также из Грузии, Турции, Азербайджана,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T20:55:00+03:00

2025-05-06T20:55:00+03:00

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москва

грузия

турция

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

саратов

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САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости. Саратовский международный аэропорт "Гагарин" принял девять рейсов, следовавших в Москву из российских городов, а также из Грузии, Турции, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Сегодня, 6 мая, международный аэропорт "Гагарин" принял в качестве запасного девять самолетов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла из Тбилиси, Газипаша, Баку, Душанбе, Минеральных Вод, Ставрополя, Ташкента и Сочи (два борта). В настоящее время самолеты получают наземное обслуживание. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - сказал собеседник агентства. Ранее в Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" с 18.19 мск.

https://ria.ru/20250506/aeroporty-2015367480.html

москва

грузия

турция

саратов

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, грузия, турция, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), саратов