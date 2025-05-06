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Аэропорт в Саратове принял девять самолетов, летевших в Москву - РИА Новости, 06.05.2025
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20:55 06.05.2025 (обновлено: 21:20 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/aeroport-2015393592.html
Аэропорт в Саратове принял девять самолетов, летевших в Москву
Аэропорт в Саратове принял девять самолетов, летевших в Москву - РИА Новости, 06.05.2025
Аэропорт в Саратове принял девять самолетов, летевших в Москву
Саратовский международный аэропорт "Гагарин" принял девять рейсов, следовавших в Москву из российских городов, а также из Грузии, Турции, Азербайджана,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T20:55:00+03:00
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москва
грузия
турция
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
саратов
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САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости. Саратовский международный аэропорт "Гагарин" принял девять рейсов, следовавших в Москву из российских городов, а также из Грузии, Турции, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Сегодня, 6 мая, международный аэропорт "Гагарин" принял в качестве запасного девять самолетов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла из Тбилиси, Газипаша, Баку, Душанбе, Минеральных Вод, Ставрополя, Ташкента и Сочи (два борта). В настоящее время самолеты получают наземное обслуживание. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - сказал собеседник агентства. Ранее в Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" с 18.19 мск.
https://ria.ru/20250506/aeroporty-2015367480.html
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москва, грузия, турция, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), саратов
Москва, Грузия, Турция, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Саратов
Аэропорт в Саратове принял девять самолетов, летевших в Москву

Саратовский аэропорт "Гагарин" принял девять рейсов, следовавших в Москву

© РИА Новости / Роман Пятаков | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта "Гагарин" в Саратовской области
Здание международного аэропорта Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Роман Пятаков
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Здание международного аэропорта "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
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САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости. Саратовский международный аэропорт "Гагарин" принял девять рейсов, следовавших в Москву из российских городов, а также из Грузии, Турции, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
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"Сегодня, 6 мая, международный аэропорт "Гагарин" принял в качестве запасного девять самолетов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла из Тбилиси, Газипаша, Баку, Душанбе, Минеральных Вод, Ставрополя, Ташкента и Сочи (два борта). В настоящее время самолеты получают наземное обслуживание. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - сказал собеседник агентства.
Ранее в Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" с 18.19 мск.
Такси возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения
Вчера, 18:40
 
МоскваГрузияТурцияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)Саратов
 
 
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