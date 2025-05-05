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На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение - РИА Новости, 05.05.2025
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13:57 05.05.2025 (обновлено: 23:58 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/zemletrjasenie-2015051194.html
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение - РИА Новости, 05.05.2025
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщил киргизский институт сейсмологии. РИА Новости, 05.05.2025
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БИШКЕК, 5 мая — РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщил киргизский институт сейсмологии. По его данным, колебания земной коры зафиксировали в 4:20 (1:20 мск) 5 мая. Очаг располагался на территории Таджикистана вблизи границы с Киргизией. &quot;В населенных пунктах Кыргызской Республики — селах Кара-Тейит, Карамык, Шибээ — интенсивность землетрясения составила около трех баллов&quot;, — уточнили в ведомстве.По предварительным данным МЧС республики, серьезных разрушений на территории Киргизии нет.
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в мире, киргизия, таджикистан
В мире, Киргизия, Таджикистан
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение

На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясения магнитудой 4,3

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
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БИШКЕК, 5 мая — РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщил киргизский институт сейсмологии.
По его данным, колебания земной коры зафиксировали в 4:20 (1:20 мск) 5 мая. Очаг располагался на территории Таджикистана вблизи границы с Киргизией.
«

"В населенных пунктах Кыргызской Республики — селах Кара-Тейит, Карамык, Шибээ — интенсивность землетрясения составила около трех баллов", — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным МЧС республики, серьезных разрушений на территории Киргизии нет.
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