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На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение - РИА Новости, 05.05.2025
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщил киргизский институт сейсмологии. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:57:00+03:00
2025-05-05T13:57:00+03:00
2025-05-05T23:58:00+03:00
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БИШКЕК, 5 мая — РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщил киргизский институт сейсмологии. По его данным, колебания земной коры зафиксировали в 4:20 (1:20 мск) 5 мая. Очаг располагался на территории Таджикистана вблизи границы с Киргизией. "В населенных пунктах Кыргызской Республики — селах Кара-Тейит, Карамык, Шибээ — интенсивность землетрясения составила около трех баллов", — уточнили в ведомстве.По предварительным данным МЧС республики, серьезных разрушений на территории Киргизии нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан
В мире, Киргизия, Таджикистан
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясения магнитудой 4,3