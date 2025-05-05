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На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение

На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение - РИА Новости, 05.05.2025

На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение

На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщил киргизский институт сейсмологии. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:57:00+03:00

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БИШКЕК, 5 мая — РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщил киргизский институт сейсмологии. По его данным, колебания земной коры зафиксировали в 4:20 (1:20 мск) 5 мая. Очаг располагался на территории Таджикистана вблизи границы с Киргизией. "В населенных пунктах Кыргызской Республики — селах Кара-Тейит, Карамык, Шибээ — интенсивность землетрясения составила около трех баллов", — уточнили в ведомстве.По предварительным данным МЧС республики, серьезных разрушений на территории Киргизии нет.

https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, таджикистан