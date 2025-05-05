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Геронтолог назвала шесть правил, которые позволят жить дольше - РИА Новости, 05.05.2025
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04:24 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/zdorove-2014952188.html
Геронтолог назвала шесть правил, которые позволят жить дольше
Геронтолог назвала шесть правил, которые позволят жить дольше - РИА Новости, 05.05.2025
Геронтолог назвала шесть правил, которые позволят жить дольше
Для сохранения здоровья человеку необходимы хороший сон, когнитивные тренинги, баланс питания и физической активности, полезный стресс, профилактика хронических РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T04:24:00+03:00
2025-05-05T04:24:00+03:00
общество
ольга ткачева
российская академия наук
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Для сохранения здоровья человеку необходимы хороший сон, когнитивные тренинги, баланс питания и физической активности, полезный стресс, профилактика хронических заболеваний, рассказала РИА Новости директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. "Первое - это профилактика хронических возрастно-ассоциированных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет, деменция, заболевания суставов", - рассказала Ткачева. Она отметила, что в этот блок также входит ведение здорового образа жизни. Необходимо контролировать некоторые показатели, ответственные за развитие хронических заболеваний: артериальное давление, уровень холестерина, уровень глюкозы, индекс массы тела. Также нужно бороться с избыточным весом и ожирением, обязательно нужно отказаться от курения, подчеркнула врач. "Второе - если мы хотим сохранить здоровье, то нужно соблюдать психоэмоциональное здоровье, иметь позитивный настрой, соблюдать баланс работы и отдыха, бороться со стрессом. Кроме нас это тоже сделать никто не сможет, как бы сложно это ни казалось", - пояснила она. Геронтолог отметила, что третьим фактором, который продлевает жизнь, является хороший сон. По данным Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, долго живут те люди, которые в среднем спят от шести до восьми часов. "То есть меньше шести часов плохо, и больше восьми часов тоже ухудшает прогноз. Хотя есть индивидуальные вариации", - рассказала Ткачева. Специалист подчеркнула, что для продления жизни обязательно нужен когнитивный тренинг. Человеку необходимо продолжать свое образование, даже после того, как он закончили школу, институт, отметила она. "Я тоже задавала вопрос специалистам по когнитивным нарушениям, и они ответили: надо делать то, что человеку интересно, причем регулярно. Если не будет интересно, то он это бросит. А как можно регулярно заниматься тем, что неинтересно и не нравится? Поэтому каждый должен выбирать для себя то, что ему по душе. Даже в самом продвинутом возрасте нужно стараться получать новые знания, новые навыки. Вот это и есть залог когнитивного здоровья", - сказала врач. Также для продления жизни необходим гармезис - это стресс, полезный для организма, он замедляет старение, рассказала она. "Влюблённость - это тоже очень приятный стресс. Это то, что продлевает нам жизнь. Поэтому это не вредит, а помогает. Это нужно всем: и мужчинам, и женщинам", - уточнила Ткачева. По ее словам, также для продления жизни нужен баланс питания и физической активности. Путь к сохранению веса заключается только в балансе, подчеркнула специалист. "Вы должны есть ровно столько, сколько вы тратите. Если вы худеете, вы должны есть меньше, чем вы тратите. Если ты поел хорошо, значит ты должен много потратить. И то, и другое очень важно, поэтому физическая активность - это тоже залог активного долголетия", - отметила она. Геронтолог добавила, что человеку нужна физическая активность, от неё много пользы - чем больше развиты мышцы, тем дольше люди живут и сохраняют молодость. "Если мы говорим с вами об оптимальных физических нагрузках, то это каждый день не меньше 40 минут: бег или быстрая ходьба", - пояснила Ткачева.
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общество, ольга ткачева, российская академия наук
Общество, Ольга Ткачева, Российская академия наук
Геронтолог назвала шесть правил, которые позволят жить дольше

Геронтолог Ткачева: человеку нужен хороший сон и полезный стресс

© Depositphotos.com / serezniyМужчина на приеме у врача
Мужчина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Depositphotos.com / serezniy
Мужчина на приеме у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Для сохранения здоровья человеку необходимы хороший сон, когнитивные тренинги, баланс питания и физической активности, полезный стресс, профилактика хронических заболеваний, рассказала РИА Новости директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
"Первое - это профилактика хронических возрастно-ассоциированных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет, деменция, заболевания суставов", - рассказала Ткачева.
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Она отметила, что в этот блок также входит ведение здорового образа жизни. Необходимо контролировать некоторые показатели, ответственные за развитие хронических заболеваний: артериальное давление, уровень холестерина, уровень глюкозы, индекс массы тела.
Также нужно бороться с избыточным весом и ожирением, обязательно нужно отказаться от курения, подчеркнула врач.
"Второе - если мы хотим сохранить здоровье, то нужно соблюдать психоэмоциональное здоровье, иметь позитивный настрой, соблюдать баланс работы и отдыха, бороться со стрессом. Кроме нас это тоже сделать никто не сможет, как бы сложно это ни казалось", - пояснила она.
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Геронтолог отметила, что третьим фактором, который продлевает жизнь, является хороший сон. По данным Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, долго живут те люди, которые в среднем спят от шести до восьми часов.
"То есть меньше шести часов плохо, и больше восьми часов тоже ухудшает прогноз. Хотя есть индивидуальные вариации", - рассказала Ткачева.
Специалист подчеркнула, что для продления жизни обязательно нужен когнитивный тренинг. Человеку необходимо продолжать свое образование, даже после того, как он закончили школу, институт, отметила она.
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"Я тоже задавала вопрос специалистам по когнитивным нарушениям, и они ответили: надо делать то, что человеку интересно, причем регулярно. Если не будет интересно, то он это бросит. А как можно регулярно заниматься тем, что неинтересно и не нравится? Поэтому каждый должен выбирать для себя то, что ему по душе. Даже в самом продвинутом возрасте нужно стараться получать новые знания, новые навыки. Вот это и есть залог когнитивного здоровья", - сказала врач.
Также для продления жизни необходим гармезис - это стресс, полезный для организма, он замедляет старение, рассказала она.
"Влюблённость - это тоже очень приятный стресс. Это то, что продлевает нам жизнь. Поэтому это не вредит, а помогает. Это нужно всем: и мужчинам, и женщинам", - уточнила Ткачева.
По ее словам, также для продления жизни нужен баланс питания и физической активности. Путь к сохранению веса заключается только в балансе, подчеркнула специалист.
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"Вы должны есть ровно столько, сколько вы тратите. Если вы худеете, вы должны есть меньше, чем вы тратите. Если ты поел хорошо, значит ты должен много потратить. И то, и другое очень важно, поэтому физическая активность - это тоже залог активного долголетия", - отметила она.
Геронтолог добавила, что человеку нужна физическая активность, от неё много пользы - чем больше развиты мышцы, тем дольше люди живут и сохраняют молодость.
"Если мы говорим с вами об оптимальных физических нагрузках, то это каждый день не меньше 40 минут: бег или быстрая ходьба", - пояснила Ткачева.
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ОбществоОльга ТкачеваРоссийская академия наук
 
 
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