Запад десятилетиями готовился к реваншу над Россией, считает эксперт
Айвазян: Запад десятилетиями готовился к реваншу над Россией, но просчитался
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 5 мая - РИА Новости. Запад после Второй мировой войны сохранял у себя остатки нацизма и десятилетиями готовился к реваншу над Россией, однако просчитался, заявил РИА Новости армянский политолог, руководитель информационно-аналитического центра "Луйс" Айк Айвазян.
Комментируя попытки западных стран переписать историю Великой Отечественной войны, а также нежелание канадских властей рассекретить доклад комиссии Жюля Дешена, которая в 1980-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в Канаде, обвиняемых в совершении военных преступлений и отказ экстрадировать эсэсовца Ярослава Гунько, эксперт напомнил, что после войны нацистские преступники нашли убежище на Западе.
"Именно Запад многие годы сохранял у себя остатки нацизма, вскармливал его идеями западной исключительности и превосходства над остальным миром. Фактически после Второй мировой войны Запад десятилетиями готовился к реваншу над Россией", - отметил Айвазян.
По его словам, разрушить СССР коллективному Западу удалось, но с Россией они просчитались. "И сегодня многие в мире смотрят на Россию, как на освободительницу от господства англосаксонского нацизма", - подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что во Второй мировой войне победил Советский Союз, так как именно он внес основной и героический вклад в победу, а удельный вес так называемого американского ленд-лиза в общем объеме составил всего несколько процентов, за что Россия полностью заплатила. "Итоги Второй мировой войны легли в основу сегодняшнего международного права, которое в целом позволяет обеспечивать стратегическую стабильность в мире. Итоги Второй мировой войны не позволяют Западу, во главе с США, произвольно перекраивать политическую карту мира. Поэтому Запад стремится переписать историю Великой Отечественной Войны, чтобы в результате добиться пересмотра итогов Второй мировой войны, - заявил собеседник агентства.