https://ria.ru/20250505/zapad-2015005821.html

Запад десятилетиями готовился к реваншу над Россией, считает эксперт

Запад десятилетиями готовился к реваншу над Россией, считает эксперт - РИА Новости, 05.05.2025

Запад десятилетиями готовился к реваншу над Россией, считает эксперт

Запад после Второй мировой войны сохранял у себя остатки нацизма и десятилетиями готовился к реваншу над Россией, однако просчитался, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:41:00+03:00

2025-05-05T11:41:00+03:00

2025-05-05T11:41:00+03:00

в мире

россия

канада

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

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ЕРЕВАН, 5 мая - РИА Новости. Запад после Второй мировой войны сохранял у себя остатки нацизма и десятилетиями готовился к реваншу над Россией, однако просчитался, заявил РИА Новости армянский политолог, руководитель информационно-аналитического центра "Луйс" Айк Айвазян. Комментируя попытки западных стран переписать историю Великой Отечественной войны, а также нежелание канадских властей рассекретить доклад комиссии Жюля Дешена, которая в 1980-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в Канаде, обвиняемых в совершении военных преступлений и отказ экстрадировать эсэсовца Ярослава Гунько, эксперт напомнил, что после войны нацистские преступники нашли убежище на Западе. "Именно Запад многие годы сохранял у себя остатки нацизма, вскармливал его идеями западной исключительности и превосходства над остальным миром. Фактически после Второй мировой войны Запад десятилетиями готовился к реваншу над Россией", - отметил Айвазян. По его словам, разрушить СССР коллективному Западу удалось, но с Россией они просчитались. "И сегодня многие в мире смотрят на Россию, как на освободительницу от господства англосаксонского нацизма", - подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что во Второй мировой войне победил Советский Союз, так как именно он внес основной и героический вклад в победу, а удельный вес так называемого американского ленд-лиза в общем объеме составил всего несколько процентов, за что Россия полностью заплатила. "Итоги Второй мировой войны легли в основу сегодняшнего международного права, которое в целом позволяет обеспечивать стратегическую стабильность в мире. Итоги Второй мировой войны не позволяют Западу, во главе с США, произвольно перекраивать политическую карту мира. Поэтому Запад стремится переписать историю Великой Отечественной Войны, чтобы в результате добиться пересмотра итогов Второй мировой войны, - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250504/putin-2014866251.html

https://ria.ru/20250504/rossiya-2014867821.html

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в мире, россия, канада, ссср, великая отечественная война (1941-1945)