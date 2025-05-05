Рейтинг@Mail.ru
Запад десятилетиями готовился к реваншу над Россией, считает эксперт - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/zapad-2015005821.html
Запад десятилетиями готовился к реваншу над Россией, считает эксперт
Запад десятилетиями готовился к реваншу над Россией, считает эксперт - РИА Новости, 05.05.2025
Запад десятилетиями готовился к реваншу над Россией, считает эксперт
Запад после Второй мировой войны сохранял у себя остатки нацизма и десятилетиями готовился к реваншу над Россией, однако просчитался, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:41:00+03:00
2025-05-05T11:41:00+03:00
в мире
россия
канада
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a944e82e0fcc7dbf8892dad93d93ef24.jpg
ЕРЕВАН, 5 мая - РИА Новости. Запад после Второй мировой войны сохранял у себя остатки нацизма и десятилетиями готовился к реваншу над Россией, однако просчитался, заявил РИА Новости армянский политолог, руководитель информационно-аналитического центра "Луйс" Айк Айвазян. Комментируя попытки западных стран переписать историю Великой Отечественной войны, а также нежелание канадских властей рассекретить доклад комиссии Жюля Дешена, которая в 1980-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в Канаде, обвиняемых в совершении военных преступлений и отказ экстрадировать эсэсовца Ярослава Гунько, эксперт напомнил, что после войны нацистские преступники нашли убежище на Западе. "Именно Запад многие годы сохранял у себя остатки нацизма, вскармливал его идеями западной исключительности и превосходства над остальным миром. Фактически после Второй мировой войны Запад десятилетиями готовился к реваншу над Россией", - отметил Айвазян. По его словам, разрушить СССР коллективному Западу удалось, но с Россией они просчитались. "И сегодня многие в мире смотрят на Россию, как на освободительницу от господства англосаксонского нацизма", - подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что во Второй мировой войне победил Советский Союз, так как именно он внес основной и героический вклад в победу, а удельный вес так называемого американского ленд-лиза в общем объеме составил всего несколько процентов, за что Россия полностью заплатила. "Итоги Второй мировой войны легли в основу сегодняшнего международного права, которое в целом позволяет обеспечивать стратегическую стабильность в мире. Итоги Второй мировой войны не позволяют Западу, во главе с США, произвольно перекраивать политическую карту мира. Поэтому Запад стремится переписать историю Великой Отечественной Войны, чтобы в результате добиться пересмотра итогов Второй мировой войны, - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250504/putin-2014866251.html
https://ria.ru/20250504/rossiya-2014867821.html
россия
канада
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29f871c602a176ca81681c75c1006f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, канада, ссср, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Россия, Канада, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945)
Запад десятилетиями готовился к реваншу над Россией, считает эксперт

Айвазян: Запад десятилетиями готовился к реваншу над Россией, но просчитался

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 5 мая - РИА Новости. Запад после Второй мировой войны сохранял у себя остатки нацизма и десятилетиями готовился к реваншу над Россией, однако просчитался, заявил РИА Новости армянский политолог, руководитель информационно-аналитического центра "Луйс" Айк Айвазян.
Комментируя попытки западных стран переписать историю Великой Отечественной войны, а также нежелание канадских властей рассекретить доклад комиссии Жюля Дешена, которая в 1980-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в Канаде, обвиняемых в совершении военных преступлений и отказ экстрадировать эсэсовца Ярослава Гунько, эксперт напомнил, что после войны нацистские преступники нашли убежище на Западе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Россия в одиночку противостоит всему коллективному Западу, заявил Путин
4 мая, 12:24
"Именно Запад многие годы сохранял у себя остатки нацизма, вскармливал его идеями западной исключительности и превосходства над остальным миром. Фактически после Второй мировой войны Запад десятилетиями готовился к реваншу над Россией", - отметил Айвазян.
По его словам, разрушить СССР коллективному Западу удалось, но с Россией они просчитались. "И сегодня многие в мире смотрят на Россию, как на освободительницу от господства англосаксонского нацизма", - подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что во Второй мировой войне победил Советский Союз, так как именно он внес основной и героический вклад в победу, а удельный вес так называемого американского ленд-лиза в общем объеме составил всего несколько процентов, за что Россия полностью заплатила. "Итоги Второй мировой войны легли в основу сегодняшнего международного права, которое в целом позволяет обеспечивать стратегическую стабильность в мире. Итоги Второй мировой войны не позволяют Западу, во главе с США, произвольно перекраивать политическую карту мира. Поэтому Запад стремится переписать историю Великой Отечественной Войны, чтобы в результате добиться пересмотра итогов Второй мировой войны, - заявил собеседник агентства.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Путин: США прямо говорят об экзистенциальной войне Запада с Россией
4 мая, 12:37
 
В миреРоссияКанадаСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала