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Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 05.05.2025
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Украинские военные атаковали дронами четыре приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T20:10:00+03:00
2025-05-05T20:10:00+03:00
2025-05-05T20:22:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Украинские военные атаковали дронами четыре приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Валуйском округе на участках дорог Валуйки — Вейделевка и Уразово — Двулучное от ударов дронов повреждены два легковых автомобиля. Посёлок Дальний также атакован беспилотником", - написал он. Гладков добавил, что в Белгородском районе село Ясные Зори подверглось атаке двух FPV-дронов, в результате чего повреждены социальный объект, административное здание, два легковых автомобиля и две единицы сельхозтехники. В селе Головино от детонации дрона посечён фасад одного из зданий сельхозпредприятия. В городе Грайвороне в результате атаки FPV-дрона пробита кровля частного домовладения. Село Вязовое Краснояружского района подверглось обстрелу, подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Гладков: дроны ВСУ атаковали 4 района Белгородской области, никто не пострадал