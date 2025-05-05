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Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 05.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:10 05.05.2025 (обновлено: 20:22 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/vsu-2015154979.html
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 05.05.2025
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Украинские военные атаковали дронами четыре приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T20:10:00+03:00
2025-05-05T20:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Украинские военные атаковали дронами четыре приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Валуйском округе на участках дорог Валуйки — Вейделевка и Уразово — Двулучное от ударов дронов повреждены два легковых автомобиля. Посёлок Дальний также атакован беспилотником", - написал он. Гладков добавил, что в Белгородском районе село Ясные Зори подверглось атаке двух FPV-дронов, в результате чего повреждены социальный объект, административное здание, два легковых автомобиля и две единицы сельхозтехники. В селе Головино от детонации дрона посечён фасад одного из зданий сельхозпредприятия. В городе Грайвороне в результате атаки FPV-дрона пробита кровля частного домовладения. Село Вязовое Краснояружского района подверглось обстрелу, подчеркнул губернатор.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Гладков: дроны ВСУ атаковали 4 района Белгородской области, никто не пострадал

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Украинские военные атаковали дронами четыре приграничных района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Валуйском округе на участках дорог Валуйки — Вейделевка и Уразово — Двулучное от ударов дронов повреждены два легковых автомобиля. Посёлок Дальний также атакован беспилотником", - написал он.
Гладков добавил, что в Белгородском районе село Ясные Зори подверглось атаке двух FPV-дронов, в результате чего повреждены социальный объект, административное здание, два легковых автомобиля и две единицы сельхозтехники. В селе Головино от детонации дрона посечён фасад одного из зданий сельхозпредприятия. В городе Грайвороне в результате атаки FPV-дрона пробита кровля частного домовладения. Село Вязовое Краснояружского района подверглось обстрелу, подчеркнул губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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