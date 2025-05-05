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В Киеве и еще четырех украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще четырех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.05.2025
В Киеве и еще четырех украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T02:07:00+03:00
2025-05-05T02:07:00+03:00
2025-05-05T02:13:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса, тревогу в Одесской области объявили в 1.52 мск, в Киеве, Киевской, Черкасской и Черниговской областях - в 1.59 мск.Ранее объявленная тревога продолжает действовать в Сумской, Полтавской, Харьковской и части Днепропетровской области страны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Черниговская область
В Киеве и еще четырех украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской и еще трех украинских областях объявили воздушную тревогу