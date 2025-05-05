https://ria.ru/20250505/ukraina-2014948102.html

В Киеве и еще четырех украинских областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и еще четырех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.05.2025

В Киеве и еще четырех украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T02:07:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса, тревогу в Одесской области объявили в 1.52 мск, в Киеве, Киевской, Черкасской и Черниговской областях - в 1.59 мск.Ранее объявленная тревога продолжает действовать в Сумской, Полтавской, Харьковской и части Днепропетровской области страны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, черниговская область