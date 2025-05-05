https://ria.ru/20250505/tur-2015058826.html

Блогеры почти из 20 стран поехали в тур по России к юбилею Победы

Блогеры почти из 20 стран поехали в тур по России к юбилею Победы - РИА Новости, 05.05.2025

Блогеры почти из 20 стран поехали в тур по России к юбилею Победы

Блогеры из 19 стран поехали в тематический тур, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:23:00+03:00

2025-05-05T14:23:00+03:00

2025-05-05T14:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

день победы

празднование дня победы

празднование дня победы в регионах рф

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Блогеры из 19 стран поехали в тематический тур, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. "По случаю Года защитника Отечества и 80-летнего юбилея Великой Победы мы организуем тематический тур для 35 популярных блогеров из 19 стран... Важно, чтобы наши гости своими глазами увидели Россию, узнали больше о ее истории и культуре, смогли поделиться впечатлениями со своей аудиторией за рубежом. Мы открыты к сотрудничеству и уверены, что подобные форматы позволят нашим иностранным гостям показать настоящую Россию, в которой рады всем, кто готов вместе с нами создавать многополярный мир и счастливое будущее", - приводятся в сообщении слова главы Росмолодежи Григория Гурова. Как отметили в Федеральном агентстве по делам молодежи, участниками тура стали блогеры из Франции, Бельгии, Белоруссии, Чехии, Вьетнама, США и других стран. "Программа блог-тура выстроена так, чтобы молодые люди смогли полностью погрузиться в события Великой Отечественной войны и узнать, какой ценой советскому народу далась Победа над нацизмом. Зарубежные блогеры побывают в пяти городах-героях, где узнают о ключевых эпизодах войны, посетят мемориальные комплексы, примут участие в различных памятных акциях, Парадах Победы и многое другое. Они не только ознакомятся с историей нашей страны, но и расскажут об этом своей аудитории, общий охват которой составляет более 42 миллионов человек", - приводятся в сообщении слова генерального директора Дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). В Росмолодежи добавили, что участники блог-тура разными группами отправились по четырем маршрутам: Москва - Волгоградская область, Санкт-Петербург - Ленинградская область, Санкт-Петербург - Республика Карелия, Москва - Тульская область. Организаторами тура выступают Росмолодежь, Дирекция ВФМ, Роспатриотцентр, всероссийское общественное движение (ВОД) "Волонтеры Победы" и программа "Больше, чем путешествие".

https://ria.ru/20250419/brjussel-2012302768.html

https://ria.ru/20250505/bessmertnyy_polk-2013485500.html

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общество, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), день победы, празднование дня победы, празднование дня победы в регионах рф, 80-летие победы в великой отечественной войне