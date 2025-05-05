https://ria.ru/20250505/tsvety-2015052397.html

Россияне смогут виртуально возложить цветы к памятным мемориалам

Россияне смогут виртуально возложить цветы к памятным мемориалам - РИА Новости, 05.05.2025

Россияне смогут виртуально возложить цветы к памятным мемориалам

В рамках проекта "Цветок Победы" в социальной сети Одноклассники запустили мини-приложение, с помощью которого пользователи из любой точки мира смогут почтить... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:10:00+03:00

2025-05-05T14:10:00+03:00

2025-05-05T14:10:00+03:00

одноклассники

москва

россия

волгоград

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015052951_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_9bc9f95d7c483e4acc1fe63758b227e2.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В рамках проекта "Цветок Победы" в социальной сети Одноклассники запустили мини-приложение, с помощью которого пользователи из любой точки мира смогут почтить память участников Великой Отечественной войны. В преддверии Дня Победы авторы-путешественники ОК лично возложат живые цветы от имени всех пользователей соцсети к местам памяти."Цветок Победы" — проект Одноклассников на стыке онлайна и офлайна, посвященный 80-летию Победы. Он призван объединить миллионы пользователей со всего мира в благодарности героям Великой Отечественной войны и помочь им проявить уважение и почтить память, даже если нет возможности посетить места лично.В преддверии Дня Победы в ОК запустили тематическое мини-приложение с памятными мемориалами на территории России и других стран. Среди них — монумент Победы в Москве, памятник "Родина-мать зовет!" в Волгограде, мемориал Советскому солдату подо Ржевом, мемориал героическим защитникам Тулы, а также Брестская крепость в Беларуси и другие. Всего — более 15 мемориалов в разных регионах страны. Каждый желающий, вне зависимости есть ли у него профиль в ОК или нет, сможет виртуально возложить к ним цветы и тем самым почтить память героев. Для этого пользователь может перейти в приложение, выбрать мемориал из списка и нажать на кнопку "Возложить цветы".Пользователи соцсети также могут поделиться с друзьями и близкими своим участием в инициативе в ленте ОК. Мини-приложение "Цветок Победы" – бесплатное и доступно для всех. Кроме того, в приложении пользователи могут послушать аудио-истории про каждый из представленных мемориалов, которые ОК подготовили вместе с экспертами Российского военно-исторического общества.Авторы-путешественники ОК — Тимур Юсупов, Дмитрий Куликов, Марк Еремин и Татьяна Гриценко — проедут тысячи километров, посетят мемориалы в 17 городах, напишут материалы о них, событиях города и подвигах, и возложат живые цветы от имени всех пользователей Одноклассников.Все материалы авторов ОК лягут в основу тематической выставки в Музее Победы в Москве. Также до конца мая на стенде ОК, который будут представлен в музее, у всех желающих будет возможность отреставрировать старые фотографии на специальном аппарате. Кроме того, в ОК состоится прямая трансляция вечернего салюта, который проходит на территории Парка Победы на Поклонной горе.

https://ria.ru/20250417/sotsseti-2011824807.html

москва

россия

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

одноклассники, москва, россия, волгоград, 80-летие победы в великой отечественной войне