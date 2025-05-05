Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут виртуально возложить цветы к памятным мемориалам - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/tsvety-2015052397.html
Россияне смогут виртуально возложить цветы к памятным мемориалам
Россияне смогут виртуально возложить цветы к памятным мемориалам - РИА Новости, 05.05.2025
Россияне смогут виртуально возложить цветы к памятным мемориалам
В рамках проекта "Цветок Победы" в социальной сети Одноклассники запустили мини-приложение, с помощью которого пользователи из любой точки мира смогут почтить... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:10:00+03:00
2025-05-05T14:10:00+03:00
одноклассники
москва
россия
волгоград
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015052951_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_9bc9f95d7c483e4acc1fe63758b227e2.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В рамках проекта "Цветок Победы" в социальной сети Одноклассники запустили мини-приложение, с помощью которого пользователи из любой точки мира смогут почтить память участников Великой Отечественной войны. В преддверии Дня Победы авторы-путешественники ОК лично возложат живые цветы от имени всех пользователей соцсети к местам памяти."Цветок Победы" — проект Одноклассников на стыке онлайна и офлайна, посвященный 80-летию Победы. Он призван объединить миллионы пользователей со всего мира в благодарности героям Великой Отечественной войны и помочь им проявить уважение и почтить память, даже если нет возможности посетить места лично.В преддверии Дня Победы в ОК запустили тематическое мини-приложение с памятными мемориалами на территории России и других стран. Среди них — монумент Победы в Москве, памятник "Родина-мать зовет!" в Волгограде, мемориал Советскому солдату подо Ржевом, мемориал героическим защитникам Тулы, а также Брестская крепость в Беларуси и другие. Всего — более 15 мемориалов в разных регионах страны. Каждый желающий, вне зависимости есть ли у него профиль в ОК или нет, сможет виртуально возложить к ним цветы и тем самым почтить память героев. Для этого пользователь может перейти в приложение, выбрать мемориал из списка и нажать на кнопку "Возложить цветы".Пользователи соцсети также могут поделиться с друзьями и близкими своим участием в инициативе в ленте ОК. Мини-приложение "Цветок Победы" – бесплатное и доступно для всех. Кроме того, в приложении пользователи могут послушать аудио-истории про каждый из представленных мемориалов, которые ОК подготовили вместе с экспертами Российского военно-исторического общества.Авторы-путешественники ОК — Тимур Юсупов, Дмитрий Куликов, Марк Еремин и Татьяна Гриценко — проедут тысячи километров, посетят мемориалы в 17 городах, напишут материалы о них, событиях города и подвигах, и возложат живые цветы от имени всех пользователей Одноклассников.Все материалы авторов ОК лягут в основу тематической выставки в Музее Победы в Москве. Также до конца мая на стенде ОК, который будут представлен в музее, у всех желающих будет возможность отреставрировать старые фотографии на специальном аппарате. Кроме того, в ОК состоится прямая трансляция вечернего салюта, который проходит на территории Парка Победы на Поклонной горе.
https://ria.ru/20250417/sotsseti-2011824807.html
москва
россия
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015052951_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_e480370a016ef0e5109bbf14528184fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одноклассники, москва, россия, волгоград, 80-летие победы в великой отечественной войне
Одноклассники, Москва, Россия, Волгоград, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Россияне смогут виртуально возложить цветы к памятным мемориалам

© Фото : ОКПроект "Цветок Победы" в социальной сети Одноклассники
Проект Цветок Победы в социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : ОК
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В рамках проекта "Цветок Победы" в социальной сети Одноклассники запустили мини-приложение, с помощью которого пользователи из любой точки мира смогут почтить память участников Великой Отечественной войны. В преддверии Дня Победы авторы-путешественники ОК лично возложат живые цветы от имени всех пользователей соцсети к местам памяти.
"Цветок Победы" — проект Одноклассников на стыке онлайна и офлайна, посвященный 80-летию Победы. Он призван объединить миллионы пользователей со всего мира в благодарности героям Великой Отечественной войны и помочь им проявить уважение и почтить память, даже если нет возможности посетить места лично.
© Фото : ОКПроект "Цветок Победы" в социальной сети Одноклассники
Проект Цветок Победы в социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : ОК
Проект "Цветок Победы" в социальной сети Одноклассники
В преддверии Дня Победы в ОК запустили тематическое мини-приложение с памятными мемориалами на территории России и других стран. Среди них — монумент Победы в Москве, памятник "Родина-мать зовет!" в Волгограде, мемориал Советскому солдату подо Ржевом, мемориал героическим защитникам Тулы, а также Брестская крепость в Беларуси и другие. Всего — более 15 мемориалов в разных регионах страны. Каждый желающий, вне зависимости есть ли у него профиль в ОК или нет, сможет виртуально возложить к ним цветы и тем самым почтить память героев. Для этого пользователь может перейти в приложение, выбрать мемориал из списка и нажать на кнопку "Возложить цветы".
Пользователи соцсети также могут поделиться с друзьями и близкими своим участием в инициативе в ленте ОК. Мини-приложение "Цветок Победы" – бесплатное и доступно для всех. Кроме того, в приложении пользователи могут послушать аудио-истории про каждый из представленных мемориалов, которые ОК подготовили вместе с экспертами Российского военно-исторического общества.
Мужчина - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Назван топ-3 тем в соцсетях России: политика, военная тематика, животные
17 апреля, 15:34
Авторы-путешественники ОК — Тимур Юсупов, Дмитрий Куликов, Марк Еремин и Татьяна Гриценко — проедут тысячи километров, посетят мемориалы в 17 городах, напишут материалы о них, событиях города и подвигах, и возложат живые цветы от имени всех пользователей Одноклассников.
Все материалы авторов ОК лягут в основу тематической выставки в Музее Победы в Москве. Также до конца мая на стенде ОК, который будут представлен в музее, у всех желающих будет возможность отреставрировать старые фотографии на специальном аппарате. Кроме того, в ОК состоится прямая трансляция вечернего салюта, который проходит на территории Парка Победы на Поклонной горе.
 
ОдноклассникиМоскваРоссияВолгоград80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала