https://ria.ru/20250505/tramp-2015133749.html

Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию на Украине

Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию на Украине - РИА Новости, 05.05.2025

Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом обсудил ситуацию на Украине, выразил поддержку его подходу РИА Новости, 05.05.2025

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АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом обсудил ситуацию на Украине, выразил поддержку его подходу к урегулированию конфликта, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и США, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит предпринимать шаги для развития сотрудничества с Соединенными Штатами во многих областях, особенно в оборонной промышленности. Президент выразил поддержку подходу президента США Трампа к прекращению войн и высоко оценил переговорный процесс с Ираном и усилия по прекращению российско-украинской войны", - сообщила канцелярия.В свою очередь официальный представитель правящей партии Турции Омер Челик сообщил, что лидеры Турции и США договорились о тесной координации по урегулированию конфликта на Украине."Состоялся обширный и всесторонний разговор как по двусторонним отношениям, так и региональной повестке. Они (лидеры Турции и США – ред.) давно и хорошо знают друг друга, имеют стиль в решении вопросов. Была обсуждена ситуация в Газе, конфликт на Украине, в Сирии. По двусторонним отношениям тоже были обсуждения, вы знаете, вопросы санкций и так далее. Трамп пригласил господина президента в Вашингтон, сам готов посетить Турцию. В последующем процессе достигнута договоренность о тесной координации по конфликтам в Сирии, на Украине", - сказал Челик.

https://ria.ru/20250505/grin-2014986170.html

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в мире, украина, турция, сша, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган