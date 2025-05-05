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Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию на Украине - РИА Новости, 05.05.2025
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18:05 05.05.2025 (обновлено: 19:34 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/tramp-2015133749.html
Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию на Украине
Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию на Украине - РИА Новости, 05.05.2025
Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом обсудил ситуацию на Украине, выразил поддержку его подходу РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:05:00+03:00
2025-05-05T19:34:00+03:00
в мире
украина
турция
сша
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом обсудил ситуацию на Украине, выразил поддержку его подходу к урегулированию конфликта, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и США, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит предпринимать шаги для развития сотрудничества с Соединенными Штатами во многих областях, особенно в оборонной промышленности. Президент выразил поддержку подходу президента США Трампа к прекращению войн и высоко оценил переговорный процесс с Ираном и усилия по прекращению российско-украинской войны", - сообщила канцелярия.В свою очередь официальный представитель правящей партии Турции Омер Челик сообщил, что лидеры Турции и США договорились о тесной координации по урегулированию конфликта на Украине."Состоялся обширный и всесторонний разговор как по двусторонним отношениям, так и региональной повестке. Они (лидеры Турции и США – ред.) давно и хорошо знают друг друга, имеют стиль в решении вопросов. Была обсуждена ситуация в Газе, конфликт на Украине, в Сирии. По двусторонним отношениям тоже были обсуждения, вы знаете, вопросы санкций и так далее. Трамп пригласил господина президента в Вашингтон, сам готов посетить Турцию. В последующем процессе достигнута договоренность о тесной координации по конфликтам в Сирии, на Украине", - сказал Челик.
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в мире, украина, турция, сша, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
В мире, Украина, Турция, США, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию на Украине

Эрдоган обсудил с Трампом Украину и поддержал его подход к урегулированию

© AP Photo / House Select CommitteeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / House Select Committee
Дональд Трамп. Архивное фото
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АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом обсудил ситуацию на Украине, выразил поддержку его подходу к урегулированию конфликта, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и США, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит предпринимать шаги для развития сотрудничества с Соединенными Штатами во многих областях, особенно в оборонной промышленности. Президент выразил поддержку подходу президента США Трампа к прекращению войн и высоко оценил переговорный процесс с Ираном и усилия по прекращению российско-украинской войны", - сообщила канцелярия.
В свою очередь официальный представитель правящей партии Турции Омер Челик сообщил, что лидеры Турции и США договорились о тесной координации по урегулированию конфликта на Украине.
"Состоялся обширный и всесторонний разговор как по двусторонним отношениям, так и региональной повестке. Они (лидеры Турции и США – ред.) давно и хорошо знают друг друга, имеют стиль в решении вопросов. Была обсуждена ситуация в Газе, конфликт на Украине, в Сирии. По двусторонним отношениям тоже были обсуждения, вы знаете, вопросы санкций и так далее. Трамп пригласил господина президента в Вашингтон, сам готов посетить Турцию. В последующем процессе достигнута договоренность о тесной координации по конфликтам в Сирии, на Украине", - сказал Челик.
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В миреУкраинаТурцияСШАДональд ТрампРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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