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В Алма-Ате открыли музей боевой техники к 80-летию Победы - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:40 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/tekhnika-2015068295.html
В Алма-Ате открыли музей боевой техники к 80-летию Победы
В Алма-Ате открыли музей боевой техники к 80-летию Победы - РИА Новости, 05.05.2025
В Алма-Ате открыли музей боевой техники к 80-летию Победы
Музей боевой техники под открытым небом торжественно открыли в Алма-Ате в преддверии Дня Победы, в его экспозиции представлено около 30 единиц вооружения времен РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:40:00+03:00
2025-05-05T14:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
казахстан
алма-ата
80-летие победы в великой отечественной войне
т-34
т-55
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АЛМА-АТА, 5 мая - РИА Новости. Музей боевой техники под открытым небом торжественно открыли в Алма-Ате в преддверии Дня Победы, в его экспозиции представлено около 30 единиц вооружения времен Великой Отечественной войны, включая легендарный танк Т-34 и ракетную установку "Катюша", передает корреспондент РИА Новости. "С этим вооружением и военной техникой наши деды и прадеды защищали Москву и Ленинград, сражались в ожесточенных боях под Сталинградом и Ржевом, освобождали Украину и Беларусь, Прибалтику и Польшу, прошли с боями пол-Европы. Этот музей - наглядное напоминание современникам о суровом военном времени, в котором истинный героизм проявили воины-казахстанцы Бауржан Момышулы, Сагадат Нурмагамбетов, Талгат Бигельдинов, Сергей Луганский, Рахимжан Кошкарбаев, Касым Кайсенов, Маншук Маметова, Алия Молдагулова и многие другие", - сказал на церемонии открытия музея заместитель министра обороны Казахстана генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев. Музей боевой техники под открытым небом стал частью мемориального комплекса в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев в центральной части Алма-Аты. Экспозиция включает около 30 единиц вооружения, среди которых танки Т-34, Т-44, Т-55, гаубицы калибра 230 мм образца 1931 года, а также легендарная боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша". "Много можно говорить о военно-патриотическом воспитании, но важно показывать всю мощь и значение той техники, которая есть на вооружении или стояла на вооружении в нашей армии, и оказала огромное влияние на Победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. Я думаю, десятки, сотни тысяч мальчишек и девчонок обязательно посетят это место", - сказал ветеран вооруженных сил Казахстана генерал-майор Владимир Бондаренко. Организаторы рассказали, что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне также был отреставрирован Дом армии, расположенный в парке героев-панфиловцев. На его фасаде с парадной стороны появился современный барельеф, символизирующий роль вооруженных сил в воспитании патриотизма у подрастающего поколения. В Доме армии располагается филиал Национального военно-патриотического центра, где начнут работать детские военно-патриотические клубы. Кроме того, капитальный ремонт был проведен в концертном и мраморном залах, а также в музее боевой славы. Для съемок детских военно-патриотических фильмов был создан современный кинопавильон. "Идея создания открытого музея военной техники, в общем то, она давно была. Благодаря усилиям многих людей, сегодня мы видим результат. Я считаю, что нам просто повезло, что есть такие люди, которым не все равно", - сказала на открытии музея внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова Айгуль Байкадамова. Также наследница советского военачальника подчеркнула, что в настоящее время сохранение памяти и борьба с искажением и фальсификацией истории - являются важнейшими задачами для современников. "Мы, как наследники Великой Победы, обязаны стоять на этом", - отметила она. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек. По данным минтруда Казахстана, в республике 111 ветеранов Великой Отечественной войны встретят 80-летие Победы.
https://ria.ru/20250416/pobeda-2011501787.html
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казахстан, алма-ата, 80-летие победы в великой отечественной войне, т-34, т-55
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Казахстан, Алма-Ата, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Т-34, Т-55
В Алма-Ате открыли музей боевой техники к 80-летию Победы

В Алма-Ате открыли музей боевой техники времен Великой Отечественной войны

© Фото : Министерство обороны Республики КазахстанНовый музей боевой техники под открытым небом откроется в Алма-Ате к 80-летию Великой Победы
Новый музей боевой техники под открытым небом откроется в Алма-Ате к 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Министерство обороны Республики Казахстан
Новый музей боевой техники под открытым небом откроется в Алма-Ате к 80-летию Великой Победы
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АЛМА-АТА, 5 мая - РИА Новости. Музей боевой техники под открытым небом торжественно открыли в Алма-Ате в преддверии Дня Победы, в его экспозиции представлено около 30 единиц вооружения времен Великой Отечественной войны, включая легендарный танк Т-34 и ракетную установку "Катюша", передает корреспондент РИА Новости.
"С этим вооружением и военной техникой наши деды и прадеды защищали Москву и Ленинград, сражались в ожесточенных боях под Сталинградом и Ржевом, освобождали Украину и Беларусь, Прибалтику и Польшу, прошли с боями пол-Европы. Этот музей - наглядное напоминание современникам о суровом военном времени, в котором истинный героизм проявили воины-казахстанцы Бауржан Момышулы, Сагадат Нурмагамбетов, Талгат Бигельдинов, Сергей Луганский, Рахимжан Кошкарбаев, Касым Кайсенов, Маншук Маметова, Алия Молдагулова и многие другие", - сказал на церемонии открытия музея заместитель министра обороны Казахстана генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.
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Музей боевой техники под открытым небом стал частью мемориального комплекса в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев в центральной части Алма-Аты. Экспозиция включает около 30 единиц вооружения, среди которых танки Т-34, Т-44, Т-55, гаубицы калибра 230 мм образца 1931 года, а также легендарная боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша".
"Много можно говорить о военно-патриотическом воспитании, но важно показывать всю мощь и значение той техники, которая есть на вооружении или стояла на вооружении в нашей армии, и оказала огромное влияние на Победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. Я думаю, десятки, сотни тысяч мальчишек и девчонок обязательно посетят это место", - сказал ветеран вооруженных сил Казахстана генерал-майор Владимир Бондаренко.
Организаторы рассказали, что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне также был отреставрирован Дом армии, расположенный в парке героев-панфиловцев. На его фасаде с парадной стороны появился современный барельеф, символизирующий роль вооруженных сил в воспитании патриотизма у подрастающего поколения. В Доме армии располагается филиал Национального военно-патриотического центра, где начнут работать детские военно-патриотические клубы. Кроме того, капитальный ремонт был проведен в концертном и мраморном залах, а также в музее боевой славы. Для съемок детских военно-патриотических фильмов был создан современный кинопавильон.
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"Идея создания открытого музея военной техники, в общем то, она давно была. Благодаря усилиям многих людей, сегодня мы видим результат. Я считаю, что нам просто повезло, что есть такие люди, которым не все равно", - сказала на открытии музея внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова Айгуль Байкадамова. Также наследница советского военачальника подчеркнула, что в настоящее время сохранение памяти и борьба с искажением и фальсификацией истории - являются важнейшими задачами для современников. "Мы, как наследники Великой Победы, обязаны стоять на этом", - отметила она.
За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек. По данным минтруда Казахстана, в республике 111 ветеранов Великой Отечественной войны встретят 80-летие Победы.
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