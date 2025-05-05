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У побережья Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 05.05.2025
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14:17 05.05.2025 (обновлено: 14:18 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/tayvan-2015056916.html
У побережья Тайваня произошло землетрясение
У побережья Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 05.05.2025
У побережья Тайваня произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в понедельник у восточного побережья острова Тайвань, сообщил китайский сейсмологичесткий центр. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:17:00+03:00
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в мире
тайвань
землетрясение
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ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в понедельник у восточного побережья острова Тайвань, сообщил китайский сейсмологичесткий центр. По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 18.53 по местному времени (13.53 мск) в прибрежной зоне уезда Хуалянь, информация о глубине залегания эпицентра пока не сообщается. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясениемагнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. Третьего апреля этого года у побережья уезда Хуалянь произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Китайский сейсмологический центр оценил в 7,3. В результате землетрясения погибли не менее 12 человек.
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в мире, тайвань, землетрясение
В мире, Тайвань, Землетрясение
У побережья Тайваня произошло землетрясение

У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в понедельник у восточного побережья острова Тайвань, сообщил китайский сейсмологичесткий центр.
По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 18.53 по местному времени (13.53 мск) в прибрежной зоне уезда Хуалянь, информация о глубине залегания эпицентра пока не сообщается.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясениемагнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. Третьего апреля этого года у побережья уезда Хуалянь произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Китайский сейсмологический центр оценил в 7,3. В результате землетрясения погибли не менее 12 человек.
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