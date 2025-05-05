https://ria.ru/20250505/tayvan-2015056916.html

У побережья Тайваня произошло землетрясение

У побережья Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 05.05.2025

У побережья Тайваня произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в понедельник у восточного побережья острова Тайвань, сообщил китайский сейсмологичесткий центр. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:17:00+03:00

2025-05-05T14:17:00+03:00

2025-05-05T14:18:00+03:00

в мире

тайвань

землетрясение

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ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в понедельник у восточного побережья острова Тайвань, сообщил китайский сейсмологичесткий центр. По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 18.53 по местному времени (13.53 мск) в прибрежной зоне уезда Хуалянь, информация о глубине залегания эпицентра пока не сообщается. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясениемагнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. Третьего апреля этого года у побережья уезда Хуалянь произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Китайский сейсмологический центр оценил в 7,3. В результате землетрясения погибли не менее 12 человек.

https://ria.ru/20250505/mjanma-2014962945.html

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в мире, тайвань, землетрясение