https://ria.ru/20250505/tayvan-2015056916.html
У побережья Тайваня произошло землетрясение
У побережья Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 05.05.2025
У побережья Тайваня произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в понедельник у восточного побережья острова Тайвань, сообщил китайский сейсмологичесткий центр. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:17:00+03:00
2025-05-05T14:17:00+03:00
2025-05-05T14:18:00+03:00
в мире
тайвань
землетрясение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в понедельник у восточного побережья острова Тайвань, сообщил китайский сейсмологичесткий центр. По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 18.53 по местному времени (13.53 мск) в прибрежной зоне уезда Хуалянь, информация о глубине залегания эпицентра пока не сообщается. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясениемагнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. Третьего апреля этого года у побережья уезда Хуалянь произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Китайский сейсмологический центр оценил в 7,3. В результате землетрясения погибли не менее 12 человек.
https://ria.ru/20250505/mjanma-2014962945.html
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, землетрясение
В мире, Тайвань, Землетрясение
У побережья Тайваня произошло землетрясение
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3