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Суд приступил к рассмотрению нового дела националиста Королева - РИА Новости, 05.05.2025
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13:29 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/sud-2015042223.html
Суд приступил к рассмотрению нового дела националиста Королева
Суд приступил к рассмотрению нового дела националиста Королева - РИА Новости, 05.05.2025
Суд приступил к рассмотрению нового дела националиста Королева
Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу нового уголовного дела в отношении ранее пожизненно осужденного за терроризм... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:29:00+03:00
2025-05-05T13:29:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу нового уголовного дела в отношении ранее пожизненно осужденного за терроризм националиста Николая Королева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Данное дело связано с созданием террористического сообщества "Белая масть"*. На скамье подсудимых, помимо Королёва, участники сообщества. "Приступить к рассмотрению дела по существу", - решил судья. Королев был приговорен в 2008 году к пожизненному лишению свободы по делу о взрыве на Черкизовском рынке. Всего суд приговорил восьмерых обвиняемых на сроки от двух лет до пожизненного. Расследование взрыва на Черкизовском рынке Москвы позволило пресечь деятельность экстремистской группы "Спас"* — неформального клуба шовинистического толка, лидером которого был Королев. В сентябре 2023 года МВД РФ сообщало о задержании в нескольких регионах страны лидеров неонацистской группировки "Белая масть", готовивших серию тяжких преступлений, в том числе против интересов страны. По факту деятельности экстремистского объединения возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. Сообщалось, что идеологическим лидером и вдохновителем деятельности "Белой масти" является Королев, указания другим неонацистам он передавал через свою супругу, "имеющую ультраправые языческие взгляды". Женщина была арестована, как и подполковник Алексей Белков, работавший в НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ, который выполнял роль координатора.* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.
https://ria.ru/20250505/pediatr-2014991523.html
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происшествия, россия, москва, николай королев
Происшествия, Россия, Москва, Николай Королев
Суд приступил к рассмотрению нового дела националиста Королева

Военный суд начал рассмотрение нового дела националиста Королева

© РИА Новости / Андрей СтенинНационалист Николай Королев в суде
Националист Николай Королев в суде - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Националист Николай Королев в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу нового уголовного дела в отношении ранее пожизненно осужденного за терроризм националиста Николая Королева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Данное дело связано с созданием террористического сообщества "Белая масть"*. На скамье подсудимых, помимо Королёва, участники сообщества.
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"Приступить к рассмотрению дела по существу", - решил судья.
Королев был приговорен в 2008 году к пожизненному лишению свободы по делу о взрыве на Черкизовском рынке. Всего суд приговорил восьмерых обвиняемых на сроки от двух лет до пожизненного. Расследование взрыва на Черкизовском рынке Москвы позволило пресечь деятельность экстремистской группы "Спас"* — неформального клуба шовинистического толка, лидером которого был Королев.
В сентябре 2023 года МВД РФ сообщало о задержании в нескольких регионах страны лидеров неонацистской группировки "Белая масть", готовивших серию тяжких преступлений, в том числе против интересов страны. По факту деятельности экстремистского объединения возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.
Сообщалось, что идеологическим лидером и вдохновителем деятельности "Белой масти" является Королев, указания другим неонацистам он передавал через свою супругу, "имеющую ультраправые языческие взгляды". Женщина была арестована, как и подполковник Алексей Белков, работавший в НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ, который выполнял роль координатора.
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.
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