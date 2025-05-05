https://ria.ru/20250505/sud-2014958158.html

Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре с их тетками

Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре с их тетками - РИА Новости, 05.05.2025

Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре с их тетками

Родственницы политика Владимира Жириновского Елена Листопадова и Наталья Соколова не смогли добиться в суде признания договора пожизненного содержания с... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T07:02:00+03:00

2025-05-05T07:02:00+03:00

2025-05-05T10:34:00+03:00

владимир жириновский

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Родственницы политика Владимира Жириновского Елена Листопадова и Наталья Соколова не смогли добиться в суде признания договора пожизненного содержания с иждивением недействительным, ответчиками по иску выступали его сыновья Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."В удовлетворении исковых требований Листопадовой Елены Геннадьевны, Соколовой Натальи Александровны к Эйдельштейну Олегу Владимировичу, Гарсия Давиду Александровичу — отказать", — отмечается в заключении.Из документов следует, что истцы также просили об истребовании имущества из чужого незаконного владения и его возврате в наследственную массу. В этом им также отказали.По данным СМИ, Листопадова и Соколова — племянницы Жириновского.Согласно картотеке суда, разбирательство длилось с декабря 2022 года.Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20250427/zhirinovskiy-2013724593.html

https://ria.ru/20250419/zhirinovskiy-2012242668.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир жириновский, наталья соколова, игорь лебедев, лдпр, общество