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Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре с их тетками - РИА Новости, 05.05.2025
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07:02 05.05.2025 (обновлено: 10:34 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/sud-2014958158.html
Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре с их тетками
Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре с их тетками - РИА Новости, 05.05.2025
Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре с их тетками
Родственницы политика Владимира Жириновского Елена Листопадова и Наталья Соколова не смогли добиться в суде признания договора пожизненного содержания с... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T07:02:00+03:00
2025-05-05T10:34:00+03:00
владимир жириновский
наталья соколова
игорь лебедев
лдпр
общество
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Родственницы политика Владимира Жириновского Елена Листопадова и Наталья Соколова не смогли добиться в суде признания договора пожизненного содержания с иждивением недействительным, ответчиками по иску выступали его сыновья Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."В удовлетворении исковых требований Листопадовой Елены Геннадьевны, Соколовой Натальи Александровны к Эйдельштейну Олегу Владимировичу, Гарсия Давиду Александровичу — отказать", — отмечается в заключении.Из документов следует, что истцы также просили об истребовании имущества из чужого незаконного владения и его возврате в наследственную массу. В этом им также отказали.По данным СМИ, Листопадова и Соколова — племянницы Жириновского.Согласно картотеке суда, разбирательство длилось с декабря 2022 года.Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20250427/zhirinovskiy-2013724593.html
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владимир жириновский, наталья соколова, игорь лебедев, лдпр, общество
Владимир Жириновский, Наталья Соколова, Игорь Лебедев, ЛДПР, Общество
Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре с их тетками

Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре о пожизненном содержании теток

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Родственницы политика Владимира Жириновского Елена Листопадова и Наталья Соколова не смогли добиться в суде признания договора пожизненного содержания с иждивением недействительным, ответчиками по иску выступали его сыновья Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В удовлетворении исковых требований Листопадовой Елены Геннадьевны, Соколовой Натальи Александровны к Эйдельштейну Олегу Владимировичу, Гарсия Давиду Александровичу — отказать", — отмечается в заключении.
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Из документов следует, что истцы также просили об истребовании имущества из чужого незаконного владения и его возврате в наследственную массу. В этом им также отказали.
По данным СМИ, Листопадова и Соколова — племянницы Жириновского.
Согласно картотеке суда, разбирательство длилось с декабря 2022 года.
Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.
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Владимир ЖириновскийНаталья СоколоваИгорь ЛебедевЛДПРОбщество
 
 
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