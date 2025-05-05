Рейтинг@Mail.ru
Число россиян, установивших самозапрет на кредиты, достигло 10,3 миллиона - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/samozapret-2014984704.html
Число россиян, установивших самозапрет на кредиты, достигло 10,3 миллиона
Число россиян, установивших самозапрет на кредиты, достигло 10,3 миллиона - РИА Новости, 05.05.2025
Число россиян, установивших самозапрет на кредиты, достигло 10,3 миллиона
Количество россиян, с 1 марта установивших самозапрет на кредиты и займы, достигло 10,3 миллиона человек, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:11:00+03:00
2025-05-05T10:11:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
объединенное кредитное бюро (окб)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Количество россиян, с 1 марта установивших самозапрет на кредиты и займы, достигло 10,3 миллиона человек, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов. "По данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), по состоянию на 5 мая 2025 года самозапрет на кредиты установили 10,3 миллиона россиян", - говорится в сообщении. Отмечается, что подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 9,35 миллиона заявок (91%). Запрет на онлайн выдачи в банках и онлайн выдачи в МФО установили 422 тысячи граждан (4%). Полный запрет выдач в МФО выбрали 165 тысяч граждан (2%). Полный запрет выдач в МФО и онлайн выдач в банках – 148 тысяч граждан (1%). Остальные 2% граждан выбрали иные сочетания доступных типов самозапрета. "Чаще всего к процедуре прибегают граждане в возрасте 35-45 лет, на их долю приходится 23% от общего количества установленных самозапретов. 21% приходится на россиян в возрасте 45-55 лет, 20% – на граждан 55-65 лет, 16% – на граждан старше 65 лет, 13% – на 25-35-летних и 8% – на молодежь до 25 лет", - отметили в ОКБ. При этом с начала работы сервиса россияне направили 324 тысячи заявлений на снятие самозапрета, то есть было отменено 3% ранее установленных ограничений на получение кредита. Чаще всего к процедуре снятия самозапрета прибегали молодые люди до 25 лет: они направили заявления о снятии по 41% уже установленных самозапретов. Реже всего свою позицию меняли граждане 35-45 лет: заявления о снятии ими было направлено всего по 14% ранее установленных самозапретов. Лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва: зарегистрированные в столице граждане установили 1,03 миллиона самозапретов. В топ-5 регионов по количеству установленных самозапретов вошли также Московская область – 698 тысяч самозапретов, Санкт-Петербург – 478 тысяч, Башкирия – 351 тысяча, Свердловская область - 318 тысяч, Краснодарский край и Ростовская область – по 294 тысячи самозапретов.
https://ria.ru/20250430/kredity-2003042476.html
https://ria.ru/20250417/tsb-2011883834.html
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, объединенное кредитное бюро (окб), общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Объединенное кредитное бюро (ОКБ), Общество
Число россиян, установивших самозапрет на кредиты, достигло 10,3 миллиона

Число россиян, с 1 марта установивших самозапрет на кредиты, достигло 10,3 млн

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Количество россиян, с 1 марта установивших самозапрет на кредиты и займы, достигло 10,3 миллиона человек, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.
Обслуживание клиентов банка - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Самозапрет на кредиты: суть, как оформить, плюсы и минусы
30 апреля, 11:27
"По данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), по состоянию на 5 мая 2025 года самозапрет на кредиты установили 10,3 миллиона россиян", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 9,35 миллиона заявок (91%). Запрет на онлайн выдачи в банках и онлайн выдачи в МФО установили 422 тысячи граждан (4%). Полный запрет выдач в МФО выбрали 165 тысяч граждан (2%). Полный запрет выдач в МФО и онлайн выдач в банках – 148 тысяч граждан (1%). Остальные 2% граждан выбрали иные сочетания доступных типов самозапрета.
«
"Чаще всего к процедуре прибегают граждане в возрасте 35-45 лет, на их долю приходится 23% от общего количества установленных самозапретов. 21% приходится на россиян в возрасте 45-55 лет, 20% – на граждан 55-65 лет, 16% – на граждан старше 65 лет, 13% – на 25-35-летних и 8% – на молодежь до 25 лет", - отметили в ОКБ.
При этом с начала работы сервиса россияне направили 324 тысячи заявлений на снятие самозапрета, то есть было отменено 3% ранее установленных ограничений на получение кредита. Чаще всего к процедуре снятия самозапрета прибегали молодые люди до 25 лет: они направили заявления о снятии по 41% уже установленных самозапретов. Реже всего свою позицию меняли граждане 35-45 лет: заявления о снятии ими было направлено всего по 14% ранее установленных самозапретов.
Лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва: зарегистрированные в столице граждане установили 1,03 миллиона самозапретов. В топ-5 регионов по количеству установленных самозапретов вошли также Московская область – 698 тысяч самозапретов, Санкт-Петербург – 478 тысяч, Башкирия – 351 тысяча, Свердловская область - 318 тысяч, Краснодарский край и Ростовская область – по 294 тысячи самозапретов.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
ЦБ составил портрет пользователя, установившего самозапрет на кредиты
17 апреля, 17:47
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбъединенное кредитное бюро (ОКБ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала