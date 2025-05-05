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Путин готовится к напряженной неделе, заявил Песков
Путин готовится к напряженной неделе, заявил Песков - РИА Новости, 05.05.2025
Путин готовится к напряженной неделе, заявил Песков
Президент России Владимир Путин готовится к напряжённой неделе, в частности, ко Дню Победы, двусторонним встречам, большое число гостей, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:48:00+03:00
2025-05-05T12:48:00+03:00
2025-05-05T12:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
политика
россия
дмитрий песков
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юрий ушаков
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовится к напряжённой неделе, в частности, ко Дню Победы, двусторонним встречам, большое число гостей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Начинается очень напряженная рабочая неделя. Особенно вторая половина этой недели будет напряженная. Сегодня и завтра президент готовится к вот этим напряженным дням. Очень много двусторонних встреч. Официальные визиты. Непосредственно День Победы со всеми соответствующими протокольными мероприятиями. Большое количество гостей", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что о всех деталях, о составе прибывающих гостей, о переговорах и встречах, которые состоятся у главы государства, расскажет во вторник на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, юрий ушаков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Юрий Ушаков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин готовится к напряженной неделе, заявил Песков
Песков: Путину предстоит много встреч, приуроченных к празднованию Дня Победы