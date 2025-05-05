https://ria.ru/20250505/putin-2015027041.html

Путин готовится к напряженной неделе, заявил Песков

Путин готовится к напряженной неделе, заявил Песков - РИА Новости, 05.05.2025

Путин готовится к напряженной неделе, заявил Песков

Президент России Владимир Путин готовится к напряжённой неделе, в частности, ко Дню Победы, двусторонним встречам, большое число гостей, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:48:00+03:00

2025-05-05T12:48:00+03:00

2025-05-05T12:48:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

юрий ушаков

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовится к напряжённой неделе, в частности, ко Дню Победы, двусторонним встречам, большое число гостей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Начинается очень напряженная рабочая неделя. Особенно вторая половина этой недели будет напряженная. Сегодня и завтра президент готовится к вот этим напряженным дням. Очень много двусторонних встреч. Официальные визиты. Непосредственно День Победы со всеми соответствующими протокольными мероприятиями. Большое количество гостей", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что о всех деталях, о составе прибывающих гостей, о переговорах и встречах, которые состоятся у главы государства, расскажет во вторник на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20250430/parad-2014461706.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, юрий ушаков, 80-летие победы в великой отечественной войне