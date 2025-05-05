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Президент Кубы возложил цветы на Пискаревском кладбище - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:53 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/prezident-2014990483.html
Президент Кубы возложил цветы на Пискаревском кладбище
Президент Кубы возложил цветы на Пискаревском кладбище - РИА Новости, 05.05.2025
Президент Кубы возложил цветы на Пискаревском кладбище
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в понедельник возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище, передает корреспондент... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:53:00+03:00
2025-05-05T10:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
санкт-петербург
россия
куба
мигель диас-канель бермудес
евгений григорьев
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в понедельник возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище, передает корреспондент РИА Новости. Кубинского лидера сопровождал председатель комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев. Мигель Диас-Канель Бермудес по окончании памятной церемонии также оставил запись в Книге почетных гостей Пискаревского кладбища. Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов встретил кубинского лидера в аэропорту "Пулково", в честь его приезда прозвучали гимны России и республики Куба. Мигель Диас-Канель Бермудес прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщала пресс-служба администрации губернатора города. Сообщалось, что в рамках визита президент Кубы и губернатор Петербурга проведут рабочую встречу по перспективам двустороннего сотрудничества в экономике, культуре, образовании и других сферах. Кубинский лидер также примет участие в памятных и культурных мероприятиях, приуроченных к 65-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.
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санкт-петербург, россия, куба, мигель диас-канель бермудес, евгений григорьев, александр беглов, пулково (аэропорт), день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Санкт-Петербург, Россия, Куба, Мигель Диас-Канель Бермудес, Евгений Григорьев, Александр Беглов, Пулково (аэропорт), День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Кубы возложил цветы на Пискаревском кладбище

Президент Кубы Мигель Диас-Канель возложил цветы на Пискаревском кладбище

© РИА НовостиПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. Кадр видео
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес возложил цветы к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в понедельник возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Кубинского лидера сопровождал председатель комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев. Мигель Диас-Канель Бермудес по окончании памятной церемонии также оставил запись в Книге почетных гостей Пискаревского кладбища.
Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов встретил кубинского лидера в аэропорту "Пулково", в честь его приезда прозвучали гимны России и республики Куба. Мигель Диас-Канель Бермудес прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщала пресс-служба администрации губернатора города.
Сообщалось, что в рамках визита президент Кубы и губернатор Петербурга проведут рабочую встречу по перспективам двустороннего сотрудничества в экономике, культуре, образовании и других сферах. Кубинский лидер также примет участие в памятных и культурных мероприятиях, приуроченных к 65-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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Вчера, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСанкт-ПетербургРоссияКубаМигель Диас-Канель БермудесЕвгений ГригорьевАлександр БегловПулково (аэропорт)День Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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