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"Одинокий экипаж": на Западе восхитились подвигом советских танкистов - РИА Новости, 05.05.2025
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"Одинокий экипаж": на Западе восхитились подвигом советских танкистов
"Одинокий экипаж": на Западе восхитились подвигом советских танкистов - РИА Новости, 05.05.2025
"Одинокий экипаж": на Западе восхитились подвигом советских танкистов
Один экипаж советских танкистов задержал целую дивизию Вермахта на два дня в июне 1941 года, пишет National Interest. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T02:04:00+03:00
2025-05-05T02:04:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
германия
литва
ссср
вермахт
рабоче-крестьянская красная армия (ркка)
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Один экипаж советских танкистов задержал целую дивизию Вермахта на два дня в июне 1941 года, пишет National Interest."Т-34 был далеко не единственным советским танком, принявшим бой с Вермахтом. Был тяжелый танк КВ, который столкнулся в бою с полчищами врага в первые дни вторжения Гитлера в Советский Союз. Во время одного из сражений в начале войны, битве при Расейняе в Литве, которая проходила с 23 по 27 июня 1941 года, одинокий экипаж КВ увековечил себя, задержав целую танковую дивизию почти на два дня", —указано в статье."Немецкая 6-я танковая дивизия была задержана на плацдарме в течение почти двух дней одним советским танком &lt;…&gt; Танк легко уничтожил новейшие немецкие 50-миллиметровые противотанковые орудия. В донесениях в Германии говорилось, что броневые листы танка светились красным после повторных попаданий бронебойных снарядов. Была подтянута немецкая полевая артиллерия, гаубицы вели огонь по бронированному гиганту через открытые прицелы, но безрезультатно. Затем немцы использовали 88-миллиметровые зенитные орудия, которые смогли обездвижить танк. Несмотря на это, экипаж не сдался, и танк был подорван немецкими саперами", — отмечает издание.Кроме того, в публикации указано, что, несмотря на победу в битве при Расейняйе, Германия понесла огромные потери, как в личном составе, так и во времени. Пауза в немецком наступлении позволила СССР подтянуть резервы и укрепить оборону.Расейняйское сражение — название советского фронтового контрудара в районе юго-западнее Шяуляя 23—25 июня 1941 года, проведенного в рамках Прибалтийской стратегической оборонительной операции. Ее план состоял в создании устойчивой обороны на период сосредоточения и развертывания основных сил Прибалтийского Особого военного округа РККА.
https://ria.ru/20250502/praga-2014082329.html
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германия, литва, ссср, вермахт, рабоче-крестьянская красная армия (ркка), великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Германия, Литва, СССР, Вермахт, Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА), Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Одинокий экипаж": на Западе восхитились подвигом советских танкистов

National Interest: один советский танк задержал дивизию Вермахта на два дня

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Танк КВ-1 - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Один экипаж советских танкистов задержал целую дивизию Вермахта на два дня в июне 1941 года, пишет National Interest.
"Т-34 был далеко не единственным советским танком, принявшим бой с Вермахтом. Был тяжелый танк КВ, который столкнулся в бою с полчищами врага в первые дни вторжения Гитлера в Советский Союз. Во время одного из сражений в начале войны, битве при Расейняе в Литве, которая проходила с 23 по 27 июня 1941 года, одинокий экипаж КВ увековечил себя, задержав целую танковую дивизию почти на два дня", —указано в статье.
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Танк КВ поступил на вооружение РККА в 1939 году и был предназначен для штурма линий обороны врага. Тяжелое бронирование позволяло выдерживать огонь противотанковых орудий потенциального противника.

"Немецкая 6-я танковая дивизия была задержана на плацдарме в течение почти двух дней одним советским танком <…> Танк легко уничтожил новейшие немецкие 50-миллиметровые противотанковые орудия. В донесениях в Германии говорилось, что броневые листы танка светились красным после повторных попаданий бронебойных снарядов. Была подтянута немецкая полевая артиллерия, гаубицы вели огонь по бронированному гиганту через открытые прицелы, но безрезультатно. Затем немцы использовали 88-миллиметровые зенитные орудия, которые смогли обездвижить танк. Несмотря на это, экипаж не сдался, и танк был подорван немецкими саперами", — отмечает издание.
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Кроме того, в публикации указано, что, несмотря на победу в битве при Расейняйе, Германия понесла огромные потери, как в личном составе, так и во времени. Пауза в немецком наступлении позволила СССР подтянуть резервы и укрепить оборону.
Расейняйское сражение — название советского фронтового контрудара в районе юго-западнее Шяуляя 23—25 июня 1941 года, проведенного в рамках Прибалтийской стратегической оборонительной операции. Ее план состоял в создании устойчивой обороны на период сосредоточения и развертывания основных сил Прибалтийского Особого военного округа РККА.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеГерманияЛитваСССРВермахтРабоче-крестьянская Красная армия (РККА)Великая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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