https://ria.ru/20250505/pobeda-2015132613.html

В Приднестровье выпустили памятные золотые монеты к 80-летию Победы

В Приднестровье выпустили памятные золотые монеты к 80-летию Победы - РИА Новости, 05.05.2025

В Приднестровье выпустили памятные золотые монеты к 80-летию Победы

Центробанк Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выпустил в обращение памятные золотые монеты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T18:01:00+03:00

2025-05-05T18:01:00+03:00

2025-05-05T18:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

приднестровская молдавская республика

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

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ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Центробанк Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выпустил в обращение памятные золотые монеты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба регулятора. "С 5 мая 2025 года в обращение вводятся памятные монеты Приднестровского республиканского банка из драгоценного металла (золото) номиналом 100 рублей (500 российских рублей) "80-летие Победы в Великой Отечественной войне" серии "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", - говорится в сообщении. Кроме того, выпущены также серебряные монеты достоинством 10 рублей (50 российских рублей), а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей (126 российских рублей) и номиналом 1 рубль (5 российских рублей). Дизайн всех монет одинаков. На аверсе в центре – изображение государственного герба ПМР, по кругу – надписи: вверху – "Приднестровский республиканский банк", внизу – номинал, в нижней части под гербом – год выпуска монеты. На реверсе - вверху – надпись "80 лет Великой Победе", внизу – изображение Вечного огня; справа: вверху – изображение стаи летящих журавлей, внизу – изображение георгиевской ленты. Тираж золотых монет – 30 штук, серебряных – 200 штук, номиналом в 10 рублей – 200 штук, номиналом в 1 рубль – 2500 штук. Приднестровский рубль как денежная единица был введен в августе 1994 года. Это стало важнейшим этапом на пути к собственной денежной системе республики.-

https://ria.ru/20250407/veterany-2009886413.html

https://ria.ru/20250505/pobeda-2015037482.html

приднестровская молдавская республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, приднестровская молдавская республика, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, великая отечественная война (1941-1945)