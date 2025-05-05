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В Приднестровье выпустили памятные золотые монеты к 80-летию Победы - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:01 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/pobeda-2015132613.html
В Приднестровье выпустили памятные золотые монеты к 80-летию Победы
В Приднестровье выпустили памятные золотые монеты к 80-летию Победы - РИА Новости, 05.05.2025
В Приднестровье выпустили памятные золотые монеты к 80-летию Победы
Центробанк Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выпустил в обращение памятные золотые монеты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:01:00+03:00
2025-05-05T18:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
приднестровская молдавская республика
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
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ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Центробанк Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выпустил в обращение памятные золотые монеты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба регулятора. "С 5 мая 2025 года в обращение вводятся памятные монеты Приднестровского республиканского банка из драгоценного металла (золото) номиналом 100 рублей (500 российских рублей) "80-летие Победы в Великой Отечественной войне" серии "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", - говорится в сообщении. Кроме того, выпущены также серебряные монеты достоинством 10 рублей (50 российских рублей), а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей (126 российских рублей) и номиналом 1 рубль (5 российских рублей). Дизайн всех монет одинаков. На аверсе в центре – изображение государственного герба ПМР, по кругу – надписи: вверху – "Приднестровский республиканский банк", внизу – номинал, в нижней части под гербом – год выпуска монеты. На реверсе - вверху – надпись "80 лет Великой Победе", внизу – изображение Вечного огня; справа: вверху – изображение стаи летящих журавлей, внизу – изображение георгиевской ленты. Тираж золотых монет – 30 штук, серебряных – 200 штук, номиналом в 10 рублей – 200 штук, номиналом в 1 рубль – 2500 штук. Приднестровский рубль как денежная единица был введен в августе 1994 года. Это стало важнейшим этапом на пути к собственной денежной системе республики.-
https://ria.ru/20250407/veterany-2009886413.html
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в мире, приднестровская молдавская республика, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Приднестровская Молдавская Республика, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Приднестровье выпустили памятные золотые монеты к 80-летию Победы

Центробанк ПМР выпустил памятные золотые монеты к 80-летию Победы

© Центробанк Приднестровской Молдавской РеспубликиПамятная золотая монета "80-летие Победы в Великой Отечественной войне"
Памятная золотая монета 80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Центробанк Приднестровской Молдавской Республики
Памятная золотая монета "80-летие Победы в Великой Отечественной войне"
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ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Центробанк Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выпустил в обращение памятные золотые монеты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба регулятора.
"С 5 мая 2025 года в обращение вводятся памятные монеты Приднестровского республиканского банка из драгоценного металла (золото) номиналом 100 рублей (500 российских рублей) "80-летие Победы в Великой Отечественной войне" серии "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.
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Кроме того, выпущены также серебряные монеты достоинством 10 рублей (50 российских рублей), а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей (126 российских рублей) и номиналом 1 рубль (5 российских рублей).
Дизайн всех монет одинаков. На аверсе в центре – изображение государственного герба ПМР, по кругу – надписи: вверху – "Приднестровский республиканский банк", внизу – номинал, в нижней части под гербом – год выпуска монеты. На реверсе - вверху – надпись "80 лет Великой Победе", внизу – изображение Вечного огня; справа: вверху – изображение стаи летящих журавлей, внизу – изображение георгиевской ленты.
Тираж золотых монет – 30 штук, серебряных – 200 штук, номиналом в 10 рублей – 200 штук, номиналом в 1 рубль – 2500 штук.
Приднестровский рубль как денежная единица был введен в августе 1994 года. Это стало важнейшим этапом на пути к собственной денежной системе республики.-
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