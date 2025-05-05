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Президент Кубы высказался о вкладе СССР в победу над фашизмом - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:45 05.05.2025 (обновлено: 14:06 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/pobeda-2015048032.html
Президент Кубы высказался о вкладе СССР в победу над фашизмом
Президент Кубы высказался о вкладе СССР в победу над фашизмом - РИА Новости, 05.05.2025
Президент Кубы высказался о вкладе СССР в победу над фашизмом
Кубинский народ знает, какой вклад внесли СССР и Красная Армия в разгром фашизма 80 лет назад, эту историческую память необходимо сохранять, сообщил президент... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:45:00+03:00
2025-05-05T14:06:00+03:00
куба
ссср
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
мигель диас-канель бермудес
санкт-петербург
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Кубинский народ знает, какой вклад внесли СССР и Красная Армия в разгром фашизма 80 лет назад, эту историческую память необходимо сохранять, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес."Сегодня мы с особым чувством вернулись на Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы отдать дань уважения Санкт-Петербургу и его жителям, чтобы почтить память молодых кубинцев, которые сражались в Великой Отечественной войне. И чтобы отметить позицию Кубы в период, когда осуществляются попытки переписать историю, и в моменты, когда есть попытки минимизировать вклад и решающее значение СССР и Красной Армии в разгроме фашизма", - сказал он в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.Президент Кубы отметил, что эту историческую память необходимо сохранять."Кубинский народ знает настоящую историю. Кубинский народ знает, какой вклад внес и СССР, и Красная Армия в достижение Победы. Мы знаем, какой колоссальной ценой людских и материальных потерь далась эта Победа и как она изменила мир. Эту историческую память мы должны всегда сохранять, мы не можем о ней забывать", - сказал он.Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Беглов в воскресенье встретил в аэропорту "Пулково" президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, прилетевшего в Россию на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Визит высокого гостя в РФ проходит по приглашению президента России Владимира Путина.
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куба
ссср
санкт-петербург
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куба, ссср, день победы, мигель диас-канель бермудес, санкт-петербург, владимир путин, в мире
Куба, СССР, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, Мигель Диас-Канель Бермудес, Санкт-Петербург, Владимир Путин, В мире
Президент Кубы высказался о вкладе СССР в победу над фашизмом

Президент Кубы Диас-Канель высказался о вкладе СССР в победу над фашизмом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Кубинский народ знает, какой вклад внесли СССР и Красная Армия в разгром фашизма 80 лет назад, эту историческую память необходимо сохранять, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
"Сегодня мы с особым чувством вернулись на Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы отдать дань уважения Санкт-Петербургу и его жителям, чтобы почтить память молодых кубинцев, которые сражались в Великой Отечественной войне. И чтобы отметить позицию Кубы в период, когда осуществляются попытки переписать историю, и в моменты, когда есть попытки минимизировать вклад и решающее значение СССР и Красной Армии в разгроме фашизма", - сказал он в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Президент Кубы отметил, что эту историческую память необходимо сохранять.
"Кубинский народ знает настоящую историю. Кубинский народ знает, какой вклад внес и СССР, и Красная Армия в достижение Победы. Мы знаем, какой колоссальной ценой людских и материальных потерь далась эта Победа и как она изменила мир. Эту историческую память мы должны всегда сохранять, мы не можем о ней забывать", - сказал он.
Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Беглов в воскресенье встретил в аэропорту "Пулково" президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, прилетевшего в Россию на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Визит высокого гостя в РФ проходит по приглашению президента России Владимира Путина.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес возложил цветы к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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