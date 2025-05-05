https://ria.ru/20250505/pobeda-2014950911.html
Бессмертный полк России зарегистрировал эмблему
Бессмертный полк России зарегистрировал эмблему - РИА Новости, 05.05.2025
Бессмертный полк России зарегистрировал эмблему
Общероссийское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" зарегистрировало в Роспатенте эмблему, под которой пройдет акция, выяснило РИА... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T03:44:00+03:00
2025-05-05T03:44:00+03:00
2025-05-05T03:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
технологии
россия
георгий победоносец
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Общероссийское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" зарегистрировало в Роспатенте эмблему, под которой пройдет акция, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Согласно документу, организация подала заявку на регистрацию в октябре 2023 года, в апреле 2025 года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак сроком до 2033 года. Эмблема выполнена в форме красной звезды, внутри которой расположен Георгий Победоносец, а сверху надпись "Бессмертный полк". Согласно заявке, с данным логотипом в России можно будет производить и продавать ювелирные украшения, сумки, рюкзаки, посуду, головные уборы, игрушки. Кроме того, в документе указаны боеприпасы, патроны и прицелы для огнестрельного оружия. Шествие "Бессмертного полка" будет проведено 9 мая в смешанном формате - онлайн и в традиционном.
https://ria.ru/20250504/bessmertnyy_polk-2013485500.html
https://ria.ru/20250504/vashington-2014827304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, технологии, россия, георгий победоносец, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Технологии, Россия, Георгий Победоносец, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Бессмертный полк России зарегистрировал эмблему
Бессмертный полк зарегистрировал эмблему, под которой пройдет акция 9 Мая