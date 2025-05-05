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Минздрав Дагестана подтвердил гибель трех человек в перестрелке в Махачкале

Минздрав Дагестана подтвердил гибель трех человек в перестрелке в Махачкале - РИА Новости, 05.05.2025

Минздрав Дагестана подтвердил гибель трех человек в перестрелке в Махачкале

Три человека, по уточненным данным, погибли в перестрелке в Махачкале, сообщили в Telegram-канале Минздрава Дагестана. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:19:00+03:00

2025-05-05T17:19:00+03:00

2025-05-05T17:30:00+03:00

происшествия

махачкала

нападение на сотрудников дпс в махачкале

республика дагестан

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Три человека, по уточненным данным, погибли в перестрелке в Махачкале, сообщили в Telegram-канале Минздрава Дагестана.В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват"."По уточненной информации в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова погибло трое человек. Нападавшие нейтрализованы", - говорится в сообщении.

махачкала

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Обстановка на месте перестрелки в Махачкале Обстановка на месте перестрелки в Махачкале. 2025-05-05T17:19 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале, видео, республика дагестан