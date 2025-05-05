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Минздрав Дагестана подтвердил гибель трех человек в перестрелке в Махачкале - РИА Новости, 05.05.2025
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17:19 05.05.2025 (обновлено: 17:30 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/perestrelka-2015118989.html
Минздрав Дагестана подтвердил гибель трех человек в перестрелке в Махачкале
Минздрав Дагестана подтвердил гибель трех человек в перестрелке в Махачкале - РИА Новости, 05.05.2025
Минздрав Дагестана подтвердил гибель трех человек в перестрелке в Махачкале
Три человека, по уточненным данным, погибли в перестрелке в Махачкале, сообщили в Telegram-канале Минздрава Дагестана. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:19:00+03:00
2025-05-05T17:30:00+03:00
происшествия
махачкала
нападение на сотрудников дпс в махачкале
республика дагестан
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Три человека, по уточненным данным, погибли в перестрелке в Махачкале, сообщили в Telegram-канале Минздрава Дагестана.В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват"."По уточненной информации в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова погибло трое человек. Нападавшие нейтрализованы", - говорится в сообщении.
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Обстановка на месте перестрелки в Махачкале
Обстановка на месте перестрелки в Махачкале.
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происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале, видео, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале, Республика Дагестан
Минздрав Дагестана подтвердил гибель трех человек в перестрелке в Махачкале
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Три человека, по уточненным данным, погибли в перестрелке в Махачкале, сообщили в Telegram-канале Минздрава Дагестана.
2025-05-05T17:19
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Минздрав Дагестана подтвердил гибель трех человек в перестрелке в Махачкале

Минздрав подтвердил гибель трех человек при нападении на пост ДПС в Махачкале

© Кадр видео из соцсетейМесто нападения на полицейских в Махачкале
Место нападения на полицейских в Махачкале - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место нападения на полицейских в Махачкале
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Три человека, по уточненным данным, погибли в перестрелке в Махачкале, сообщили в Telegram-канале Минздрава Дагестана.
В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват".
"По уточненной информации в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова погибло трое человек. Нападавшие нейтрализованы", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМахачкалаНападение на сотрудников ДПС в МахачкалеРеспублика Дагестан
 
 
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