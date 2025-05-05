Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Северной Македонии почтило память партизан, погибших в войне - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:24 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/pamyat-2015120515.html
Посольство в Северной Македонии почтило память партизан, погибших в войне
Посольство в Северной Македонии почтило память партизан, погибших в войне - РИА Новости, 05.05.2025
Посольство в Северной Македонии почтило память партизан, погибших в войне
Посольство России в Северной Македонии и местные жители почтили память партизан, погибших при освобождении во Второй мировой войне на западе республики, заявило РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:24:00+03:00
2025-05-05T17:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
северная македония
скопье
80-летие победы в великой отечественной войне
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015117202_0:377:1143:1020_1920x0_80_0_0_f98cdfe6534a3807019c897ed7bdc8be.jpg
БЕЛГРАД, 5 мая – РИА Новости. Посольство России в Северной Македонии и местные жители почтили память партизан, погибших при освобождении во Второй мировой войне на западе республики, заявило российское диппредставительство. "Сегодня – в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – делегация посольства Российской Федерации возложила венок к памятнику семи партизанам 5-й Прилепской и 6-й Поречской бригад, отдавших свои жизни за освобождение села Здунье. Среди павших героев – наш соотечественник по имени Василий. В церемонии также приняли участие жители cела Здунье. Вечная слава отважным партизанам!" – написали российские дипломаты в аккаунте посольства в Telegram. В центре Скопье на улице 9 мая в День победы над фашизмом в 2020 году местные власти при участии посольства России установили памятник - стелу в честь 75-летия Победы и воинов-освободителей. Глава диппредставительства РФ Сергей Баздникин тогда отметил, что македонцы оказали мужественное сопротивление оккупантам в ходе национально-освободительной борьбы 1941-1945 годов, и российские дипломаты регулярно отдают дань уважения покоящимся в разных частях страны героям, среди которых есть россияне. В монастыре Прохор Пчиньски на границе Сербии и Македонии 2 августа 1944 года состоялось Антифашистское собрание по народному освобождению Македонии – верховного представительного, законодательного и исполнительного органа партизан, положившее начало ее современной государственности.
https://ria.ru/20250503/pobeda-2014662773.html
россия
северная македония
скопье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015117202_0:304:1143:1161_1920x0_80_0_0_afd060adba7fc5a5bc46d76232b33c7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, северная македония, скопье, 80-летие победы в великой отечественной войне, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Северная Македония, Скопье, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945)
Посольство в Северной Македонии почтило память партизан, погибших в войне

Посольство РФ и жители Северной Македонии почтили память погибших партизан

© Фото : Посольство России в Северной Македонии пПосольство России в Северной Македонии и местные жители почтили память партизан, погибших при освобождении во время Второй мировой войны
Посольство России в Северной Македонии и местные жители почтили память партизан, погибших при освобождении во время Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Посольство России в Северной Македонии п
Посольство России в Северной Македонии и местные жители почтили память партизан, погибших при освобождении во время Второй мировой войны
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 5 мая – РИА Новости. Посольство России в Северной Македонии и местные жители почтили память партизан, погибших при освобождении во Второй мировой войне на западе республики, заявило российское диппредставительство.
«
"Сегодня – в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – делегация посольства Российской Федерации возложила венок к памятнику семи партизанам 5-й Прилепской и 6-й Поречской бригад, отдавших свои жизни за освобождение села Здунье. Среди павших героев – наш соотечественник по имени Василий. В церемонии также приняли участие жители cела Здунье. Вечная слава отважным партизанам!" – написали российские дипломаты в аккаунте посольства в Telegram.
В центре Скопье на улице 9 мая в День победы над фашизмом в 2020 году местные власти при участии посольства России установили памятник - стелу в честь 75-летия Победы и воинов-освободителей. Глава диппредставительства РФ Сергей Баздникин тогда отметил, что македонцы оказали мужественное сопротивление оккупантам в ходе национально-освободительной борьбы 1941-1945 годов, и российские дипломаты регулярно отдают дань уважения покоящимся в разных частях страны героям, среди которых есть россияне.
В монастыре Прохор Пчиньски на границе Сербии и Македонии 2 августа 1944 года состоялось Антифашистское собрание по народному освобождению Македонии – верховного представительного, законодательного и исполнительного органа партизан, положившее начало ее современной государственности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Великая Победа в одной цитате
3 мая, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияСеверная МакедонияСкопье80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала