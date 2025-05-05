https://ria.ru/20250505/pamyat-2015120515.html

Посольство в Северной Македонии почтило память партизан, погибших в войне

Посольство в Северной Македонии почтило память партизан, погибших в войне - РИА Новости, 05.05.2025

Посольство в Северной Македонии почтило память партизан, погибших в войне

Посольство России в Северной Македонии и местные жители почтили память партизан, погибших при освобождении во Второй мировой войне на западе республики, заявило РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:24:00+03:00

2025-05-05T17:24:00+03:00

2025-05-05T17:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

северная македония

скопье

80-летие победы в великой отечественной войне

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015117202_0:377:1143:1020_1920x0_80_0_0_f98cdfe6534a3807019c897ed7bdc8be.jpg

БЕЛГРАД, 5 мая – РИА Новости. Посольство России в Северной Македонии и местные жители почтили память партизан, погибших при освобождении во Второй мировой войне на западе республики, заявило российское диппредставительство. "Сегодня – в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – делегация посольства Российской Федерации возложила венок к памятнику семи партизанам 5-й Прилепской и 6-й Поречской бригад, отдавших свои жизни за освобождение села Здунье. Среди павших героев – наш соотечественник по имени Василий. В церемонии также приняли участие жители cела Здунье. Вечная слава отважным партизанам!" – написали российские дипломаты в аккаунте посольства в Telegram. В центре Скопье на улице 9 мая в День победы над фашизмом в 2020 году местные власти при участии посольства России установили памятник - стелу в честь 75-летия Победы и воинов-освободителей. Глава диппредставительства РФ Сергей Баздникин тогда отметил, что македонцы оказали мужественное сопротивление оккупантам в ходе национально-освободительной борьбы 1941-1945 годов, и российские дипломаты регулярно отдают дань уважения покоящимся в разных частях страны героям, среди которых есть россияне. В монастыре Прохор Пчиньски на границе Сербии и Македонии 2 августа 1944 года состоялось Антифашистское собрание по народному освобождению Македонии – верховного представительного, законодательного и исполнительного органа партизан, положившее начало ее современной государственности.

https://ria.ru/20250503/pobeda-2014662773.html

россия

северная македония

скопье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, северная македония, скопье, 80-летие победы в великой отечественной войне, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)