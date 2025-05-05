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В Новгородской области открыли памятник детям войны - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:41 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/pamjatnik-2015103807.html
В Новгородской области открыли памятник детям войны
В Новгородской области открыли памятник детям войны - РИА Новости, 05.05.2025
В Новгородской области открыли памятник детям войны
Первый в Новгородской области памятник детям, столкнувшимся с ужасами Великой Отечественной войны, открыли в городе Боровичи, сообщил глава Боровичского района... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:41:00+03:00
2025-05-05T16:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
новгородская область
боровичи
боровичский район
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Первый в Новгородской области памятник детям, столкнувшимся с ужасами Великой Отечественной войны, открыли в городе Боровичи, сообщил глава Боровичского района Андрей Герасимов. Композиция состоит из двух детей: брат обнимает сестру за плечи, а другой рукой опирается на полуразрушенную стену из красного кирпича. Девочка держит в руках мишку. Памятник создал местный скульптор Николай Алексеев. Установили его недалеко от мемориала "Вечный огонь" в нижней части парка Победы. Это первый памятник детям войны в регионе. "В преддверии главного праздника страны – Дня Великой Победы в нашем городе состоялась торжественная церемония открытия памятника детям войны. Дети войны – это поколение, которое вместо игр и школы было вынуждено стоять у станков, работать в полях, ухаживать за ранеными, терпеть голод и холод. Они не воевали на передовой, но их подвиг – в стойкости, труде и недетской мудрости, с которой они встретили все тяготы военного лихолетья", - отметил Герасимов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, памятник станет символом памяти и уважения к тем, кто сохранил в себе человечность, любовь к жизни и веру в будущее. Памятник установлен по инициативе регионального отделения общественной организации "Дети войны". Жители инициативу поддержали.
https://ria.ru/20250505/volgograd-2015046382.html
https://ria.ru/20250430/pamyatnik-2014325917.html
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общество, новгородская область, боровичи, боровичский район, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Новгородская область, Боровичи, Боровичский район, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Новгородской области открыли памятник детям войны

В Боровичах в Новгородской области открыли первый в регионе памятник детям войны

© Фото : пресс-служба главы Боровичского района Новгородской областиПамятник детям войны в городе Боровичи Новгородской области
Памятник детям войны в городе Боровичи Новгородской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : пресс-служба главы Боровичского района Новгородской области
Памятник детям войны в городе Боровичи Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Первый в Новгородской области памятник детям, столкнувшимся с ужасами Великой Отечественной войны, открыли в городе Боровичи, сообщил глава Боровичского района Андрей Герасимов.
Композиция состоит из двух детей: брат обнимает сестру за плечи, а другой рукой опирается на полуразрушенную стену из красного кирпича. Девочка держит в руках мишку. Памятник создал местный скульптор Николай Алексеев. Установили его недалеко от мемориала "Вечный огонь" в нижней части парка Победы. Это первый памятник детям войны в регионе.
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"В преддверии главного праздника страны – Дня Великой Победы в нашем городе состоялась торжественная церемония открытия памятника детям войны. Дети войны – это поколение, которое вместо игр и школы было вынуждено стоять у станков, работать в полях, ухаживать за ранеными, терпеть голод и холод. Они не воевали на передовой, но их подвиг – в стойкости, труде и недетской мудрости, с которой они встретили все тяготы военного лихолетья", - отметил Герасимов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, памятник станет символом памяти и уважения к тем, кто сохранил в себе человечность, любовь к жизни и веру в будущее.
Памятник установлен по инициативе регионального отделения общественной организации "Дети войны". Жители инициативу поддержали.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоНовгородская областьБоровичиБоровичский район80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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