https://ria.ru/20250505/pamjatnik-2015103807.html

В Новгородской области открыли памятник детям войны

В Новгородской области открыли памятник детям войны - РИА Новости, 05.05.2025

В Новгородской области открыли памятник детям войны

Первый в Новгородской области памятник детям, столкнувшимся с ужасами Великой Отечественной войны, открыли в городе Боровичи, сообщил глава Боровичского района... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:41:00+03:00

2025-05-05T16:41:00+03:00

2025-05-05T16:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

новгородская область

боровичи

боровичский район

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015103113_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_659a079d890560ecb1146b42e9d8dcb6.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Первый в Новгородской области памятник детям, столкнувшимся с ужасами Великой Отечественной войны, открыли в городе Боровичи, сообщил глава Боровичского района Андрей Герасимов. Композиция состоит из двух детей: брат обнимает сестру за плечи, а другой рукой опирается на полуразрушенную стену из красного кирпича. Девочка держит в руках мишку. Памятник создал местный скульптор Николай Алексеев. Установили его недалеко от мемориала "Вечный огонь" в нижней части парка Победы. Это первый памятник детям войны в регионе. "В преддверии главного праздника страны – Дня Великой Победы в нашем городе состоялась торжественная церемония открытия памятника детям войны. Дети войны – это поколение, которое вместо игр и школы было вынуждено стоять у станков, работать в полях, ухаживать за ранеными, терпеть голод и холод. Они не воевали на передовой, но их подвиг – в стойкости, труде и недетской мудрости, с которой они встретили все тяготы военного лихолетья", - отметил Герасимов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, памятник станет символом памяти и уважения к тем, кто сохранил в себе человечность, любовь к жизни и веру в будущее. Памятник установлен по инициативе регионального отделения общественной организации "Дети войны". Жители инициативу поддержали.

https://ria.ru/20250505/volgograd-2015046382.html

https://ria.ru/20250430/pamyatnik-2014325917.html

новгородская область

боровичи

боровичский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, новгородская область, боровичи, боровичский район, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, великая отечественная война (1941-1945)