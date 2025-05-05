https://ria.ru/20250505/opasnost-2015158265.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 05.05.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T20:49:00+03:00
2025-05-05T20:49:00+03:00
2025-05-05T20:51:00+03:00
воронежская область
александр гусев (губернатор)
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в понедельник, в 20:41 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — сообщил Гусев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, безопасность, вооруженные силы украины
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Гусев: на территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА