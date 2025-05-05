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Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Петербург
Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Петербург - РИА Новости, 05.05.2025
Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Петербург
Частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата доставлена на "Сапсане" из Москвы в Санкт-Петербург, сообщили в РЖД. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T19:33:00+03:00
2025-05-05T19:33:00+03:00
2025-05-05T19:41:00+03:00
могила неизвестного солдата
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата доставлена на "Сапсане" из Москвы в Санкт-Петербург, сообщили в РЖД. "В рамках акции "Огонь памяти" в Северную столицу отправлена частица Вечного огня, взятая у Могилы Неизвестного Солдата в Москве", - говорится в сообщении. Огонь транспортировали в специальной лампаде с системой защиты — доступ воздуха и отвод продуктов горения регулируются через металлические сетки, что гарантирует полную безопасность и сохранность пламени в пути, уточнили в компании.
https://ria.ru/20250504/ogon-2014847683.html
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Могила Неизвестного солдата, Москва, Санкт-Петербург, РЖД, Россия, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Петербург
РЖД: частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата привезли в Петербург