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Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Петербург - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:33 05.05.2025 (обновлено: 19:41 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/ogon-2015149646.html
Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Петербург
Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Петербург - РИА Новости, 05.05.2025
Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Петербург
Частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата доставлена на "Сапсане" из Москвы в Санкт-Петербург, сообщили в РЖД. РИА Новости, 05.05.2025
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могила неизвестного солдата
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россия
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата доставлена на "Сапсане" из Москвы в Санкт-Петербург, сообщили в РЖД. "В рамках акции "Огонь памяти" в Северную столицу отправлена частица Вечного огня, взятая у Могилы Неизвестного Солдата в Москве", - говорится в сообщении. Огонь транспортировали в специальной лампаде с системой защиты — доступ воздуха и отвод продуктов горения регулируются через металлические сетки, что гарантирует полную безопасность и сохранность пламени в пути, уточнили в компании.
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могила неизвестного солдата, москва, санкт-петербург, ржд, россия, общество, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
Могила Неизвестного солдата, Москва, Санкт-Петербург, РЖД, Россия, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Петербург

РЖД: частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата привезли в Петербург

© Фото : пресс-служба РЖДЧастицу Вечного огня доставили из Москвы в Петербург
Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Петербург - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : пресс-служба РЖД
Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата доставлена на "Сапсане" из Москвы в Санкт-Петербург, сообщили в РЖД.
"В рамках акции "Огонь памяти" в Северную столицу отправлена частица Вечного огня, взятая у Могилы Неизвестного Солдата в Москве", - говорится в сообщении.
Огонь транспортировали в специальной лампаде с системой защиты — доступ воздуха и отвод продуктов горения регулируются через металлические сетки, что гарантирует полную безопасность и сохранность пламени в пути, уточнили в компании.
В России стартовала акция Огонь памяти к 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В России проходит акция "Огонь памяти"
4 мая, 10:08
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМогила Неизвестного солдатаМоскваСанкт-ПетербургРЖДРоссияОбществоДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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