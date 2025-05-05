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В Махачкале ликвидировали одного из напавших на сотрудников ДПС - РИА Новости, 05.05.2025
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15:21 05.05.2025 (обновлено: 15:30 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/mvd-2015078233.html
В Махачкале ликвидировали одного из напавших на сотрудников ДПС
В Махачкале ликвидировали одного из напавших на сотрудников ДПС - РИА Новости, 05.05.2025
В Махачкале ликвидировали одного из напавших на сотрудников ДПС
Один из напавших на сотрудников ДПС в Махачкале ликвидирован, информация по остальным уточняется, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:21:00+03:00
2025-05-05T15:30:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
нападение на сотрудников дпс в махачкале
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Один из напавших на сотрудников ДПС в Махачкале ликвидирован, информация по остальным уточняется, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Предварительно, по данным МВД региона, погибли трое полицейских, злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват"."Один из нападавших ликвидирован. Информация по остальным уточняется", - написала Гариева в своем Telegram-канале.
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Кадры перестрелки в Махачкале
Кадры перестрелки в Махачкале
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происшествия, махачкала, республика дагестан, нападение на сотрудников дпс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
В Махачкале ликвидировали одного из напавших на сотрудников ДПС

МВД по Дагестану: один из напавших на сотрудников ДПС в Махачкале ликвидирован

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Один из напавших на сотрудников ДПС в Махачкале ликвидирован, информация по остальным уточняется, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.
В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Предварительно, по данным МВД региона, погибли трое полицейских, злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват".
"Один из нападавших ликвидирован. Информация по остальным уточняется", - написала Гариева в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанНападение на сотрудников ДПС в Махачкале
 
 
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