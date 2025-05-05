https://ria.ru/20250505/moskva-2015166091.html

В Москве прошла премьера фильма "Группа крови" о детском концлагере

В Москве прошла премьера фильма "Группа крови" о детском концлагере - РИА Новости, 05.05.2025

В Москве прошла премьера фильма "Группа крови" о детском концлагере

Премьера фильма "Группа крови" о детском концентрационном лагере в Вырице Ленинградской области во время Великой Отечественной войны состоялась в столичном... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T22:52:00+03:00

2025-05-05T22:52:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьера фильма "Группа крови" о детском концентрационном лагере в Вырице Ленинградской области во время Великой Отечественной войны состоялась в столичном кинотеатре "Синема Парк Мосфильм", передает корреспондент РИА Новости. "Если вы меня спросите, какой это фильм, я вам скажу, что фильм очень тяжелый. Опустошающий. С другой стороны, это фильм, который нужно смотреть, потому что мы не имеем права забывать о тех преступлениях, которые были совершены фашистами во время Великой Отечественной войны. Восемнадцать миллионов погибших мирных жителей и военнопленных, среди которых миллионы детей - их души просто вопиют, чтобы люди об этом помнили. Я верю, что этот фильм заденет вас за душу - точно так, как он задел меня", - отметил генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров перед показом. Режиссер фильма Максим Бриус рассказал, что много материала не вошло в картину. Хронометраж фильма составил 94 минуты, хотя отснято было порядка 200 минут экранного времени. Генеральный продюсер кинокомпании "Триикс Медиа" Сергей Щеглов ранее сообщил, что планируется сделать телевизионную версию из нескольких серий. В фильме снялись более 350 детей. По словам генерального продюсера фильма Инессы Юрченко, юные актеры очень сплотились во время съемок. Премьеру посетили также помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки, генеральный директор кинокомпании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин и другие. События картины разворачиваются в концентрационном детском лагере в Вырице Ленинградской области, где детей использовали как доноров крови для раненых немцев. В 2024 году на месте этого концлагеря в Гатчинском районе РВИО открыло мемориальный комплекс "В память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны". Фильм "Группа крови" выйдет в российский кинопрокат 8 мая.

https://ria.ru/20250407/film-2009887696.html

https://ria.ru/20250114/peterburg-1993747325.html

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ленинградская область

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россия, ленинградская область, гатчинский район, александр жаров, владимир мединский, газпром-медиа холдинг, российское военно-историческое общество (рвио), централ партнершип, 80-летие победы в великой отечественной войне