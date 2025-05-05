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В ЛНР отреставрировали мемориал советским воинам, погибшим в годы ВОВ - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:50 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/memorial-2015106268.html
В ЛНР отреставрировали мемориал советским воинам, погибшим в годы ВОВ
В ЛНР отреставрировали мемориал советским воинам, погибшим в годы ВОВ - РИА Новости, 05.05.2025
В ЛНР отреставрировали мемориал советским воинам, погибшим в годы ВОВ
В Селезневке Луганской Народной Республики отреставрировали мемориал советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:50:00+03:00
2025-05-05T16:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
дебальцево
луганская народная республика
донбасс
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
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СЕЛЕЗНЕВКА (ЛНР), 5 мая - РИА Новости. В Селезневке Луганской Народной Республики отреставрировали мемориал советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал установлен в честь 112-й башкирской кавалерийской дивизии, которая в феврале 1943 года совершила Дебальцевский рейд по немецким тылам. "Основная цель рейда была захват и перерезание пути в районе станции Дебальцево. Фактически рейд был по тылам противника… В районе примерно 11-12 февраля как раз дивизия в составе корпуса была в районе Селезневки. Действительно здесь у них был временный штаб, и после этого они двинулись в сторону Чернухино", - рассказал РИА Новости поисковик из Башкирии Виктор Мишняков. Он отметил, что удалось подтвердить фамилии трех бойцов башкирской кавалерийской дивизии и одного бойца из 21-й кавалерийской дивизии, которые погибли в боях. "Мемориал - огромный, прекрасный. Здесь на этом мемориале также погибшие из поселка Селезневка. И на самом деле хочется сказать слова благодарности всем ребятам, которые помогли в восстановлении и восстановили данный мемориал", - добавил Мишняков. Мемориал восстановлен при поддержке соцпроекта "Белые Журавли", который создан профсоюзом работников транспортной безопасности и реализуется с использованием президентского гранта.
https://ria.ru/20250224/boytsy-2001194831.html
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общество, дебальцево, луганская народная республика, донбасс, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Дебальцево, Луганская Народная Республика, Донбасс, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)

В ЛНР отреставрировали мемориал советским воинам, погибшим в годы ВОВ

© Фото : Новости ЛНР | ПеревальскОбновленный памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, открыт в Селезневке Луганской Народной Республики
Обновленный памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, открыт в Селезневке Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Новости ЛНР | Перевальск
Обновленный памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, открыт в Селезневке Луганской Народной Республики
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СЕЛЕЗНЕВКА (ЛНР), 5 мая - РИА Новости. В Селезневке Луганской Народной Республики отреставрировали мемориал советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Мемориал установлен в честь 112-й башкирской кавалерийской дивизии, которая в феврале 1943 года совершила Дебальцевский рейд по немецким тылам.
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"Основная цель рейда была захват и перерезание пути в районе станции Дебальцево. Фактически рейд был по тылам противника… В районе примерно 11-12 февраля как раз дивизия в составе корпуса была в районе Селезневки. Действительно здесь у них был временный штаб, и после этого они двинулись в сторону Чернухино", - рассказал РИА Новости поисковик из Башкирии Виктор Мишняков.
Он отметил, что удалось подтвердить фамилии трех бойцов башкирской кавалерийской дивизии и одного бойца из 21-й кавалерийской дивизии, которые погибли в боях.
"Мемориал - огромный, прекрасный. Здесь на этом мемориале также погибшие из поселка Селезневка. И на самом деле хочется сказать слова благодарности всем ребятам, которые помогли в восстановлении и восстановили данный мемориал", - добавил Мишняков.
Мемориал восстановлен при поддержке соцпроекта "Белые Журавли", который создан профсоюзом работников транспортной безопасности и реализуется с использованием президентского гранта.
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