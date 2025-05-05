https://ria.ru/20250505/memorial-2015106268.html

В ЛНР отреставрировали мемориал советским воинам, погибшим в годы ВОВ

В ЛНР отреставрировали мемориал советским воинам, погибшим в годы ВОВ - РИА Новости, 05.05.2025

В ЛНР отреставрировали мемориал советским воинам, погибшим в годы ВОВ

В Селезневке Луганской Народной Республики отреставрировали мемориал советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:50:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

общество

дебальцево

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80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

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СЕЛЕЗНЕВКА (ЛНР), 5 мая - РИА Новости. В Селезневке Луганской Народной Республики отреставрировали мемориал советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал установлен в честь 112-й башкирской кавалерийской дивизии, которая в феврале 1943 года совершила Дебальцевский рейд по немецким тылам. "Основная цель рейда была захват и перерезание пути в районе станции Дебальцево. Фактически рейд был по тылам противника… В районе примерно 11-12 февраля как раз дивизия в составе корпуса была в районе Селезневки. Действительно здесь у них был временный штаб, и после этого они двинулись в сторону Чернухино", - рассказал РИА Новости поисковик из Башкирии Виктор Мишняков. Он отметил, что удалось подтвердить фамилии трех бойцов башкирской кавалерийской дивизии и одного бойца из 21-й кавалерийской дивизии, которые погибли в боях. "Мемориал - огромный, прекрасный. Здесь на этом мемориале также погибшие из поселка Селезневка. И на самом деле хочется сказать слова благодарности всем ребятам, которые помогли в восстановлении и восстановили данный мемориал", - добавил Мишняков. Мемориал восстановлен при поддержке соцпроекта "Белые Журавли", который создан профсоюзом работников транспортной безопасности и реализуется с использованием президентского гранта.

https://ria.ru/20250224/boytsy-2001194831.html

https://ria.ru/20250503/lnr-2014736322.html

дебальцево

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, дебальцево, луганская народная республика, донбасс, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)