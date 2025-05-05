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При перестрелке в Махачкале погибли двое полицейских

При перестрелке в Махачкале погибли двое полицейских - РИА Новости, 05.05.2025

При перестрелке в Махачкале погибли двое полицейских

Двое полицейских погибли, еще двое получили ранения при вооруженном нападении в Махачкале, сообщила пресс-служба МВД Дагестана в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:41:00+03:00

2025-05-05T17:41:00+03:00

2025-05-05T18:47:00+03:00

происшествия

махачкала

нападение на сотрудников дпс в махачкале

следственный комитет россии (ск рф)

сергей меликов

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Двое полицейских погибли, еще двое получили ранения при вооруженном нападении в Махачкале, сообщила пресс-служба МВД Дагестана в Telegram-канале."В результате нападения преступников на наряд ДПС двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы. Им, как и трем гражданским, получившим ранения в данном происшествии, медиками оказывается необходимая помощь", — говорится заявлении.Как указали в ведомстве, среди пострадавших есть 40-летняя женщина и 17-летняя девушка, оказавшиеся рядом с местом происшествия. Отмечается, что самих нападавших было двое, их нейтрализовали."Мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и возможных соучастников продолжаются", — добавили в МВД республики.Чуть позднее руководитель региона Сергей Меликов сообщил, что все причастные к нападению понесут суровое наказание. Он также уточнил, что жизни пострадавших гражданских ничего не угрожает.Ранее в понедельник в Махачкале произошла перестрелка. Около 14:20 преступники напали на наряд ДПС, а затем скрылись на служебной машине. Был введен план "Перехват". Управление СК России по Дагестану возбудило уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, угоне транспортного средства без цели хищения и незаконном обороте оружия.

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Кадры перестрелки в Махачкале Кадры перестрелки в Махачкале 2025-05-05T17:41 true PT0M07S

Работа следователей на месте перестрелки в Махачкале В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа. Следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения) и 226 УК РФ (хищение оружия). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На место преступления выехали следователи и руководство следственного управления. 2025-05-05T17:41 true PT0M16S

Обстановка на месте перестрелки в Махачкале Обстановка на месте перестрелки в Махачкале. 2025-05-05T17:41 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале, следственный комитет россии (ск рф), сергей меликов