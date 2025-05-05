https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015081031.html

При перестрелке в Махачкале пострадала несовершеннолетняя

При перестрелке в Махачкале пострадала несовершеннолетняя - РИА Новости, 05.05.2025

При перестрелке в Махачкале пострадала несовершеннолетняя

Девочка 17 лет пострадала при перестрелке в Махачкале, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы минздрава Дагестана Зарина Агмадова. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T15:33:00+03:00

2025-05-05T15:33:00+03:00

2025-05-05T15:39:00+03:00

происшествия

махачкала

россия

республика дагестан

нападение на сотрудников дпс в махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015075810_0:429:952:965_1920x0_80_0_0_6e7d2796f7ab3f91b85cd1ce2db398cf.jpg

МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Девочка 17 лет пострадала при перестрелке в Махачкале, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы минздрава Дагестана Зарина Агмадова.В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Предварительно, по данным МВД региона, погибли трое полицейских, злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват"."Пострадала 17-летняя девочка", - сказала Агмадова РИА Новости.

https://ria.ru/20250505/dagestan-2015072787.html

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, нападение на сотрудников дпс в махачкале