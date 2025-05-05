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При перестрелке в Махачкале пострадала несовершеннолетняя
При перестрелке в Махачкале пострадала несовершеннолетняя - РИА Новости, 05.05.2025
При перестрелке в Махачкале пострадала несовершеннолетняя
Девочка 17 лет пострадала при перестрелке в Махачкале, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы минздрава Дагестана Зарина Агмадова. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:33:00+03:00
2025-05-05T15:33:00+03:00
2025-05-05T15:39:00+03:00
происшествия
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республика дагестан
нападение на сотрудников дпс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Девочка 17 лет пострадала при перестрелке в Махачкале, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы минздрава Дагестана Зарина Агмадова.В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Предварительно, по данным МВД региона, погибли трое полицейских, злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват"."Пострадала 17-летняя девочка", - сказала Агмадова РИА Новости.
https://ria.ru/20250505/dagestan-2015072787.html
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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, нападение на сотрудников дпс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
При перестрелке в Махачкале пострадала несовершеннолетняя
Девочка 17 лет пострадала при перестрелке в Махачкале