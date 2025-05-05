https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015078138.html

Появилось фото напавших на полицейских в Махачкале

Появилось фото напавших на полицейских в Махачкале - РИА Новости, 05.05.2025

Появилось фото напавших на полицейских в Махачкале

Руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева опубликовала фото напавших на полицейских в Махачкале, которые скрылись на служебном автомобиле. РИА Новости, 05.05.2025

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происшествия

махачкала

россия

республика дагестан

нападение на сотрудников дпс в махачкале

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева опубликовала фото напавших на полицейских в Махачкале, которые скрылись на служебном автомобиле.Ранее в МВД по Дагестану сообщили о нападении неустановленных лиц на наряд ДПС в Махачкале. По предварительным данным, в результате нападения погибли трое полицейских.На опубликованной фотографии как минимум двое мужчин едут на угнанном служебном автомобиле ДПС.МВД ввело план "Перехват", ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападавших.

https://ria.ru/20250505/mvd-2015078233.html

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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, нападение на сотрудников дпс в махачкале