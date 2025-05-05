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Появилось фото напавших на полицейских в Махачкале
Появилось фото напавших на полицейских в Махачкале - РИА Новости, 05.05.2025
Появилось фото напавших на полицейских в Махачкале
Руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева опубликовала фото напавших на полицейских в Махачкале, которые скрылись на служебном автомобиле. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:20:00+03:00
2025-05-05T15:20:00+03:00
2025-05-05T15:37:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
нападение на сотрудников дпс в махачкале
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева опубликовала фото напавших на полицейских в Махачкале, которые скрылись на служебном автомобиле.Ранее в МВД по Дагестану сообщили о нападении неустановленных лиц на наряд ДПС в Махачкале. По предварительным данным, в результате нападения погибли трое полицейских.На опубликованной фотографии как минимум двое мужчин едут на угнанном служебном автомобиле ДПС.МВД ввело план "Перехват", ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападавших.
https://ria.ru/20250505/mvd-2015078233.html
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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, нападение на сотрудников дпс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
Появилось фото напавших на полицейских в Махачкале
МВД опубликовало фото напавших на сотрудников ДПС в Махачкале