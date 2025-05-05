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Нападавшие на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной машине - РИА Новости, 05.05.2025
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15:07 05.05.2025 (обновлено: 15:37 05.05.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015073912.html
Нападавшие на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной машине
Нападавшие на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной машине - РИА Новости, 05.05.2025
Нападавшие на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной машине
Злоумышленники после нападения на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват", сообщает МВД Дагестана. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:07:00+03:00
2025-05-05T15:37:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
нападение на сотрудников дпс в махачкале
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Злоумышленники после нападения на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват", сообщает МВД Дагестана."Злоумышленники скрылись на служебной автомашине. Введен план "Перехват", ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападавших", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, нападение на сотрудников дпс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
Нападавшие на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной машине

Нападавшие на сотрудников МЧС в Махачкале скрылись, введен план Перехват

© СоцсетиПерестрелка в Махачкале, Дагестан. Кадр видео
Перестрелка в Махачкале, Дагестан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Соцсети
Перестрелка в Махачкале, Дагестан. Кадр видео
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Злоумышленники после нападения на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват", сообщает МВД Дагестана.
"Злоумышленники скрылись на служебной автомашине. Введен план "Перехват", ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападавших", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Кадры перестрелки в Махачкале - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Появились подробности перестрелки в Махачкале
Вчера, 15:03
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияРеспублика ДагестанНападение на сотрудников ДПС в Махачкале
 
 
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