https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015073912.html

Нападавшие на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной машине

Нападавшие на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной машине - РИА Новости, 05.05.2025

Нападавшие на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной машине

Злоумышленники после нападения на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват", сообщает МВД Дагестана. РИА Новости, 05.05.2025

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происшествия

махачкала

россия

республика дагестан

нападение на сотрудников дпс в махачкале

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Злоумышленники после нападения на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват", сообщает МВД Дагестана."Злоумышленники скрылись на служебной автомашине. Введен план "Перехват", ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападавших", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

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