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Нападавшие на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной машине
Нападавшие на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной машине - РИА Новости, 05.05.2025
Нападавшие на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной машине
Злоумышленники после нападения на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват", сообщает МВД Дагестана. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:07:00+03:00
2025-05-05T15:07:00+03:00
2025-05-05T15:37:00+03:00
происшествия
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нападение на сотрудников дпс в махачкале
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Злоумышленники после нападения на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват", сообщает МВД Дагестана."Злоумышленники скрылись на служебной автомашине. Введен план "Перехват", ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападавших", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, нападение на сотрудников дпс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
Нападавшие на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной машине
Нападавшие на сотрудников МЧС в Махачкале скрылись, введен план Перехват