https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015071700.html

В Махачкале напали на сотрудников МВД, есть пострадавшие

В Махачкале напали на сотрудников МВД, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.05.2025

В Махачкале напали на сотрудников МВД, есть пострадавшие

В Махачкале произошла перестрелка, правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия, сообщила администрация города в... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:56:00+03:00

2025-05-05T14:56:00+03:00

2025-05-05T19:34:00+03:00

махачкала

россия

республика дагестан

происшествия

нападение на сотрудников дпс в махачкале

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Махачкале произошла перестрелка, правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия, сообщила администрация города в Telegram-канале."На пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова произошла перестрелка. Правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия в районе происшествия", — говорится в заявлении.Как уточнил глава региона Сергей Меликов, по предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Есть пострадавшие.Горожан просят сохранять спокойствие и воздержаться от посещения этого района, чтобы не мешать работе экстренных служб.

https://ria.ru/20250423/dagestan-2012875744.html

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махачкала, россия, республика дагестан, происшествия, нападение на сотрудников дпс в махачкале