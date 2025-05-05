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В Махачкале напали на сотрудников МВД, есть пострадавшие
В Махачкале напали на сотрудников МВД, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.05.2025
В Махачкале напали на сотрудников МВД, есть пострадавшие
В Махачкале произошла перестрелка, правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия, сообщила администрация города в... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:56:00+03:00
2025-05-05T14:56:00+03:00
2025-05-05T19:34:00+03:00
махачкала
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происшествия
нападение на сотрудников дпс в махачкале
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Махачкале произошла перестрелка, правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия, сообщила администрация города в Telegram-канале."На пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова произошла перестрелка. Правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия в районе происшествия", — говорится в заявлении.Как уточнил глава региона Сергей Меликов, по предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Есть пострадавшие.Горожан просят сохранять спокойствие и воздержаться от посещения этого района, чтобы не мешать работе экстренных служб.
https://ria.ru/20250423/dagestan-2012875744.html
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махачкала, россия, республика дагестан, происшествия, нападение на сотрудников дпс в махачкале
Махачкала, Россия, Республика Дагестан, Происшествия, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
В Махачкале напали на сотрудников МВД, есть пострадавшие
В Махачкале открыли огонь по сотрудникам МВД, есть пострадавшие