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МВД рассказало о полицейских, погибших при нападении в Махачкале - РИА Новости, 05.05.2025
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21:50 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/mahachkala-2015162507.html
МВД рассказало о полицейских, погибших при нападении в Махачкале
МВД рассказало о полицейских, погибших при нападении в Махачкале - РИА Новости, 05.05.2025
МВД рассказало о полицейских, погибших при нападении в Махачкале
Двум сотрудникам полиции, погибшим в результате вооруженного нападения в Махачкале, было 26 и 27 лет, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T21:50:00+03:00
2025-05-05T21:50:00+03:00
происшествия
махачкала
сергей меликов
нападение на сотрудников дпс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Двум сотрудникам полиции, погибшим в результате вооруженного нападения в Махачкале, было 26 и 27 лет, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. В понедельник, примерно в 14.15 мск, в Махачкале неизвестные напали на полицейских, патрулирующих улицы города, завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были нейтрализованы ответным огнем. В результате двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы. Ранения также получили трое гражданских, оказавшихся в непосредственной близости от места происшествия, среди которых 17-летняя девушка. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что жизням гражданских ничего не угрожает. "Погибли двое наших коллег - 27-летний Газибег и 26-летний Ислам", - написала Гариева в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015153075.html
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происшествия, махачкала, сергей меликов, нападение на сотрудников дпс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
МВД рассказало о полицейских, погибших при нападении в Махачкале

МВД Дагестана: погибшим при нападении в Махачкале полицейским было 26 и 27 лет

© СоцсетиПерестрелка в Махачкале, Дагестан. Кадр видео
Перестрелка в Махачкале, Дагестан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Соцсети
Перестрелка в Махачкале, Дагестан. Кадр видео
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МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Двум сотрудникам полиции, погибшим в результате вооруженного нападения в Махачкале, было 26 и 27 лет, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
В понедельник, примерно в 14.15 мск, в Махачкале неизвестные напали на полицейских, патрулирующих улицы города, завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были нейтрализованы ответным огнем. В результате двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы. Ранения также получили трое гражданских, оказавшихся в непосредственной близости от места происшествия, среди которых 17-летняя девушка. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что жизням гражданских ничего не угрожает.
"Погибли двое наших коллег - 27-летний Газибег и 26-летний Ислам", - написала Гариева в своем Telegram-канале.
Перестрелка в Махачкале, Дагестан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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Вчера, 19:55
 
ПроисшествияМахачкалаСергей МеликовНападение на сотрудников ДПС в Махачкале
 
 
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