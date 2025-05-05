https://ria.ru/20250505/mahachkala-2015162507.html
МВД рассказало о полицейских, погибших при нападении в Махачкале
МВД рассказало о полицейских, погибших при нападении в Махачкале - РИА Новости, 05.05.2025
МВД рассказало о полицейских, погибших при нападении в Махачкале
Двум сотрудникам полиции, погибшим в результате вооруженного нападения в Махачкале, было 26 и 27 лет, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T21:50:00+03:00
2025-05-05T21:50:00+03:00
2025-05-05T21:50:00+03:00
происшествия
махачкала
сергей меликов
нападение на сотрудников дпс в махачкале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015146028_0:196:807:650_1920x0_80_0_0_3aa56de85ec53659e051310bfb723a3d.jpg
МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Двум сотрудникам полиции, погибшим в результате вооруженного нападения в Махачкале, было 26 и 27 лет, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. В понедельник, примерно в 14.15 мск, в Махачкале неизвестные напали на полицейских, патрулирующих улицы города, завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были нейтрализованы ответным огнем. В результате двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы. Ранения также получили трое гражданских, оказавшихся в непосредственной близости от места происшествия, среди которых 17-летняя девушка. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что жизням гражданских ничего не угрожает. "Погибли двое наших коллег - 27-летний Газибег и 26-летний Ислам", - написала Гариева в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015153075.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015146028_0:121:807:726_1920x0_80_0_0_a02d2230482a0e2bf9ca785585d8ec3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, сергей меликов, нападение на сотрудников дпс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
МВД рассказало о полицейских, погибших при нападении в Махачкале
МВД Дагестана: погибшим при нападении в Махачкале полицейским было 26 и 27 лет