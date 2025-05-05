https://ria.ru/20250505/mahachkala-2015162507.html

МВД рассказало о полицейских, погибших при нападении в Махачкале

МВД рассказало о полицейских, погибших при нападении в Махачкале - РИА Новости, 05.05.2025

МВД рассказало о полицейских, погибших при нападении в Махачкале

Двум сотрудникам полиции, погибшим в результате вооруженного нападения в Махачкале, было 26 и 27 лет, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна... РИА Новости, 05.05.2025

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происшествия

махачкала

сергей меликов

нападение на сотрудников дпс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Двум сотрудникам полиции, погибшим в результате вооруженного нападения в Махачкале, было 26 и 27 лет, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. В понедельник, примерно в 14.15 мск, в Махачкале неизвестные напали на полицейских, патрулирующих улицы города, завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были нейтрализованы ответным огнем. В результате двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы. Ранения также получили трое гражданских, оказавшихся в непосредственной близости от места происшествия, среди которых 17-летняя девушка. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что жизням гражданских ничего не угрожает. "Погибли двое наших коллег - 27-летний Газибег и 26-летний Ислам", - написала Гариева в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015153075.html

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происшествия, махачкала, сергей меликов, нападение на сотрудников дпс в махачкале