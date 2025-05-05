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В ЛНР в День Победы приостановят комендантский час - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:59 05.05.2025 (обновлено: 18:09 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/lnr-2015131930.html
В ЛНР в День Победы приостановят комендантский час
В ЛНР в День Победы приостановят комендантский час - РИА Новости, 05.05.2025
В ЛНР в День Победы приостановят комендантский час
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в Telegram-канале, что подписал указ о приостановке действия комендантского часа в районах республики, где позволяет... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:59:00+03:00
2025-05-05T18:09:00+03:00
луганская народная республика
80-летие победы в великой отечественной войне
леонид пасечник
россия
общество
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в Telegram-канале, что подписал указ о приостановке действия комендантского часа в районах республики, где позволяет оперативная обстановка, с 23.00 9 мая по 04.00 10 мая.По его словам, жители республики должны свободно и без препятствий принять участие во всех торжествах, которые пройдут в муниципалитетах в честь 80-летия Победы."С этой целью подписал указ о приостановке действия комендантского часа в тех районах, где на сегодняшний день позволяет обстановка. Действие комендантского часа в регионе будет приостановлено с 23.00 9 мая до 04.00 10 мая", - написал Пасечник.Однако он отметил, что комендантский час продолжит действовать в ранее установленном режиме в Кременском, Сватовском, Троицком муниципальных округах, а также городах Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк."Призываю всех жителей республики к ответственному соблюдению мер безопасности на мероприятиях в честь юбилея Великой Победы", - добавил он.
https://ria.ru/20250505/memorial-2015106268.html
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луганская народная республика, леонид пасечник, россия, общество, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
Луганская Народная Республика, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Леонид Пасечник, Россия, Общество, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В ЛНР в День Победы приостановят комендантский час

Пасечник подписал указ о приостановке комендантского часа в ЛНР в День Победы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание Луганской областной государственной администрации в Луганске
Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в Telegram-канале, что подписал указ о приостановке действия комендантского часа в районах республики, где позволяет оперативная обстановка, с 23.00 9 мая по 04.00 10 мая.
По его словам, жители республики должны свободно и без препятствий принять участие во всех торжествах, которые пройдут в муниципалитетах в честь 80-летия Победы.
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"С этой целью подписал указ о приостановке действия комендантского часа в тех районах, где на сегодняшний день позволяет обстановка. Действие комендантского часа в регионе будет приостановлено с 23.00 9 мая до 04.00 10 мая", - написал Пасечник.
Однако он отметил, что комендантский час продолжит действовать в ранее установленном режиме в Кременском, Сватовском, Троицком муниципальных округах, а также городах Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк.
"Призываю всех жителей республики к ответственному соблюдению мер безопасности на мероприятиях в честь юбилея Великой Победы", - добавил он.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникРоссияОбществоДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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