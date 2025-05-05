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Президент Кубы рассказал об открытии прямого авиасообщения с Петербургом
Президент Кубы рассказал об открытии прямого авиасообщения с Петербургом - РИА Новости, 05.05.2025
Президент Кубы рассказал об открытии прямого авиасообщения с Петербургом
Рассматриваются варианты для установления прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Гаваной, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:10:00+03:00
2025-05-05T14:10:00+03:00
2025-05-05T14:10:00+03:00
санкт-петербург
куба
мигель диас-канель бермудес
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пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Рассматриваются варианты для установления прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Гаваной, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес."На прошлой неделе прошла международная туристическая выставка на Кубе. Мы прорабатываем обмены в туристической сфере, чтобы туристы из Санкт-Петербурга приезжали к нам. Рассматриваются варианты для установления прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Гаваной", - сказал он в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга в воскресенье встретил в аэропорту "Пулково" президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, прилетевшего в Россию на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Визит высокого гостя в РФ проходит по приглашению президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20250403/aviasoobschenie-2009224160.html
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санкт-петербург, куба, мигель диас-канель бермудес, россия, александр беглов, пулково (аэропорт), владимир путин
Санкт-Петербург, Куба, Мигель Диас-Канель Бермудес, Россия, Александр Беглов, Пулково (аэропорт), Владимир Путин
Президент Кубы рассказал об открытии прямого авиасообщения с Петербургом
Президент Бермудес: открытие прямого авиасообщения с Петербургом прорабатывается