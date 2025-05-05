https://ria.ru/20250505/klubnika-2014951391.html

Врач рассказала, сколько клубники нужно съедать в сезон

Врач рассказала, сколько клубники нужно съедать в сезон - РИА Новости, 05.05.2025

Врач рассказала, сколько клубники нужно съедать в сезон

Около 10 килограммов клубники необходимо съедать в сезон для поддержания достаточного уровня витамина C, особенно это важно для людей с проблемами зрения,... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T03:56:00+03:00

2025-05-05T03:56:00+03:00

2025-05-05T03:56:00+03:00

общество

российская академия наук

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Около 10 килограммов клубники необходимо съедать в сезон для поддержания достаточного уровня витамина C, особенно это важно для людей с проблемами зрения, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина. "Врачи рекомендуют употреблять около 10 килограммов клубники в сезон, который длится с конца мая в южных регионах и до осени с ремонтантными сортами. Это полезно для здоровья, в том числе и для поддержания достаточного уровня витамина C, особенно для людей с проблемами зрения", - рассказала Милушкина. Она уточнила, что в клубнике может содержаться от 50 до 100 миллиграммов витамина С на 100 граммов продукта.

https://ria.ru/20250214/dietolog-1999269486.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, российская академия наук