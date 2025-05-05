https://ria.ru/20250505/klubnika-2014951391.html
Врач рассказала, сколько клубники нужно съедать в сезон
Врач рассказала, сколько клубники нужно съедать в сезон - РИА Новости, 05.05.2025
Врач рассказала, сколько клубники нужно съедать в сезон
Около 10 килограммов клубники необходимо съедать в сезон для поддержания достаточного уровня витамина C, особенно это важно для людей с проблемами зрения,... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T03:56:00+03:00
2025-05-05T03:56:00+03:00
2025-05-05T03:56:00+03:00
общество
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963195899_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_57b7ebbecea5be8da1622d6bb714ffa3.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Около 10 килограммов клубники необходимо съедать в сезон для поддержания достаточного уровня витамина C, особенно это важно для людей с проблемами зрения, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина. "Врачи рекомендуют употреблять около 10 килограммов клубники в сезон, который длится с конца мая в южных регионах и до осени с ремонтантными сортами. Это полезно для здоровья, в том числе и для поддержания достаточного уровня витамина C, особенно для людей с проблемами зрения", - рассказала Милушкина. Она уточнила, что в клубнике может содержаться от 50 до 100 миллиграммов витамина С на 100 граммов продукта.
https://ria.ru/20250214/dietolog-1999269486.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963195899_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_0715e8fed9bc9b6309a18f5a6cd0a67f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, российская академия наук
Общество, Российская академия наук
Врач рассказала, сколько клубники нужно съедать в сезон
Врач Милушкина: в сезон надо съесть около десяти килограммов клубники необходимо
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Около 10 килограммов клубники необходимо съедать в сезон для поддержания достаточного уровня витамина C, особенно это важно для людей с проблемами зрения, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина.
"Врачи рекомендуют употреблять около 10 килограммов клубники в сезон, который длится с конца мая в южных регионах и до осени с ремонтантными сортами. Это полезно для здоровья, в том числе и для поддержания достаточного уровня витамина C, особенно для людей с проблемами зрения", - рассказала Милушкина.
Она уточнила, что в клубнике может содержаться от 50 до 100 миллиграммов витамина С на 100 граммов продукта.