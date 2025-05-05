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Врач рассказала, сколько клубники нужно съедать в сезон - РИА Новости, 05.05.2025
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03:56 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/klubnika-2014951391.html
Врач рассказала, сколько клубники нужно съедать в сезон
Врач рассказала, сколько клубники нужно съедать в сезон - РИА Новости, 05.05.2025
Врач рассказала, сколько клубники нужно съедать в сезон
Около 10 килограммов клубники необходимо съедать в сезон для поддержания достаточного уровня витамина C, особенно это важно для людей с проблемами зрения,... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T03:56:00+03:00
2025-05-05T03:56:00+03:00
общество
российская академия наук
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Около 10 килограммов клубники необходимо съедать в сезон для поддержания достаточного уровня витамина C, особенно это важно для людей с проблемами зрения, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина. "Врачи рекомендуют употреблять около 10 килограммов клубники в сезон, который длится с конца мая в южных регионах и до осени с ремонтантными сортами. Это полезно для здоровья, в том числе и для поддержания достаточного уровня витамина C, особенно для людей с проблемами зрения", - рассказала Милушкина. Она уточнила, что в клубнике может содержаться от 50 до 100 миллиграммов витамина С на 100 граммов продукта.
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общество, российская академия наук
Общество, Российская академия наук
Врач рассказала, сколько клубники нужно съедать в сезон

Врач Милушкина: в сезон надо съесть около десяти килограммов клубники необходимо

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПродажа ягод
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Около 10 килограммов клубники необходимо съедать в сезон для поддержания достаточного уровня витамина C, особенно это важно для людей с проблемами зрения, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина.
"Врачи рекомендуют употреблять около 10 килограммов клубники в сезон, который длится с конца мая в южных регионах и до осени с ремонтантными сортами. Это полезно для здоровья, в том числе и для поддержания достаточного уровня витамина C, особенно для людей с проблемами зрения", - рассказала Милушкина.
Она уточнила, что в клубнике может содержаться от 50 до 100 миллиграммов витамина С на 100 граммов продукта.
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